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  4. Без Месси никак. Барселона уже 2 года беспомощна при исполнении штрафных
Испания
02 мая 2023, 16:16 | Обновлено 02 мая 2023, 16:24
237
0

Без Месси никак. Барселона уже 2 года беспомощна при исполнении штрафных

У каталонцев имеется серьезная проблема

02 мая 2023, 16:16 | Обновлено 02 мая 2023, 16:24
237
0
Без Месси никак. Барселона уже 2 года беспомощна при исполнении штрафных
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанская «Барселона» уже ровно два года не может поразить ворота своих соперников прямыми ударами со штрафных.

В последний раз «блауграна» заносила себе в актив такие голы 2 мая 2021 года. Тогда в игре с «Валенсией» (3:2) прямым ударом со штрафного забил Лионель Месси.

С той пор игроки «Барселоны» совершили 33 попытки реализовать штрафные прямыми ударами, но не забили ни разу.

Напомним, «Барселона» в турнирной таблице Ла Лиги занимает 1-е место с 79 очками после 32 матчей. Сегодня, 2 мая, команда Хави сыграет дома с «Осасуной» в матче 33-го тура сезона.

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Источник: Месси не вернется в Барселону
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Барселона Лионель Месси чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник AS
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