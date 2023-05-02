Без Месси никак. Барселона уже 2 года беспомощна при исполнении штрафных

Испанская «Барселона» уже ровно два года не может поразить ворота своих соперников прямыми ударами со штрафных.

В последний раз «блауграна» заносила себе в актив такие голы 2 мая 2021 года. Тогда в игре с «Валенсией» (3:2) прямым ударом со штрафного забил Лионель Месси.

С той пор игроки «Барселоны» совершили 33 попытки реализовать штрафные прямыми ударами, но не забили ни разу.

Напомним, «Барселона» в турнирной таблице Ла Лиги занимает 1-е место с 79 очками после 32 матчей. Сегодня, 2 мая, команда Хави сыграет дома с «Осасуной» в матче 33-го тура сезона.