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Италия
15 августа 2023, 00:25 | Обновлено 15 августа 2023, 01:44
357
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ренн подписал экс-игрока Ман Юнайтед и Челси

Сербский хавбек Неманья Матич перешёл из «Ромы» в «Ренн»

15 августа 2023, 00:25 | Обновлено 15 августа 2023, 01:44
357
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ренн подписал экс-игрока Ман Юнайтед и Челси
Twitter. Неманья Матич

35-летний сербский полузащитник Неманья Матич перешёл из итальянской «Ромы» в французский «Ренн».

Хавбек подписал контракт с «красно-чёрными» на два сезона, до конца сезона 2024/25, и попрощался с «волками».

По неофициальным данным, за трансфер «Ренн» заплатит 2–3 млн евро.

Матич, экс-игрок Ман Юнайтед и Челси, в прошлом сезоне провёл 50 матчей за «Рому» и забил 2 гола.

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Источник Sport.ua
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