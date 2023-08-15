ОФИЦИАЛЬНО. Ренн подписал экс-игрока Ман Юнайтед и Челси
Сербский хавбек Неманья Матич перешёл из «Ромы» в «Ренн»
35-летний сербский полузащитник Неманья Матич перешёл из итальянской «Ромы» в французский «Ренн».
Хавбек подписал контракт с «красно-чёрными» на два сезона, до конца сезона 2024/25, и попрощался с «волками».
По неофициальным данным, за трансфер «Ренн» заплатит 2–3 млн евро.
Матич, экс-игрок Ман Юнайтед и Челси, в прошлом сезоне провёл 50 матчей за «Рому» и забил 2 гола.
Nemanja Matić est Rouge et Noir ! 🔴⚫️— Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 14, 2023
En provenance de l’AS Rome, le milieu de terrain international serbe s’est engagé pour deux saisons avec le SRFC. 👊
Degemer Mat @NemanjaMatic ! 🔥
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