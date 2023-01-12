Рома продлит контракт с опытным хавбеком

«Рома» собирается продлить контракт с полузащитником Неманьей Матичем. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

Текущее соглашение рассчитано до лета 2023 года. Новое планируется еще на сезон, до лета 2024 года.

Матич перешел в «Рому» летом прошлого года из «Манчестер Юнайтед». 34-летний сербский ветеран сумел завоевать место в основе команды Жозе Моуриньо: на его счету 1 гол и 2 ассиста в 22 матчах за «Рому» во всех турнирах.