Италия12 января 2023, 12:40 | Обновлено 12 января 2023, 12:41
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Рома продлит контракт с опытным хавбеком
Неманья Матич останется в Риме еще на год
12 января 2023, 12:40 | Обновлено 12 января 2023, 12:41
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«Рома» собирается продлить контракт с полузащитником Неманьей Матичем. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.
Текущее соглашение рассчитано до лета 2023 года. Новое планируется еще на сезон, до лета 2024 года.
Матич перешел в «Рому» летом прошлого года из «Манчестер Юнайтед». 34-летний сербский ветеран сумел завоевать место в основе команды Жозе Моуриньо: на его счету 1 гол и 2 ассиста в 22 матчах за «Рому» во всех турнирах.
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