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Италия
12 января 2023, 12:40 | Обновлено 12 января 2023, 12:41
126
0

Рома продлит контракт с опытным хавбеком

Неманья Матич останется в Риме еще на год

12 января 2023, 12:40 | Обновлено 12 января 2023, 12:41
126
0
Рома продлит контракт с опытным хавбеком
ФК Рома. Неманья Матич

«Рома» собирается продлить контракт с полузащитником Неманьей Матичем. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

Текущее соглашение рассчитано до лета 2023 года. Новое планируется еще на сезон, до лета 2024 года.

Матич перешел в «Рому» летом прошлого года из «Манчестер Юнайтед». 34-летний сербский ветеран сумел завоевать место в основе команды Жозе Моуриньо: на его счету 1 гол и 2 ассиста в 22 матчах за «Рому» во всех турнирах.

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Рома Рим Неманья Матич продление контракта
Источник Twitter
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