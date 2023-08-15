Кастелло Лукеба перешел из Лиона в РБ Лейпциг за €30 млн

Французский защитник Кастелло Лукеба перешел в немецкий клуб «РБ Лейпциг» из французского «Лиона».

20-летний Кастелло подписал контракт с «быками» до конца сезона 2027/28 и попрощался с Олимпиком.

«Лейпциг» заплатит за трансфер за 30 миллионов евро + 4 млн в качестве бонусов. Также ранцузы получат 20% от предстоящей перепродажи.

До этого Кастелло играл за Лион (38 матчей, 2 гола в прошлом сезоне).