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Германия
15 августа 2023, 00:57 | Обновлено 15 августа 2023, 01:43
45
0

Кастелло Лукеба перешел из Лиона в РБ Лейпциг за €30 млн

20-летний защитник перешёл в немецкую команду

15 августа 2023, 00:57 | Обновлено 15 августа 2023, 01:43
45
0
Кастелло Лукеба перешел из Лиона в РБ Лейпциг за €30 млн
Twitter. Кастелло Лукеба

Французский защитник Кастелло Лукеба перешел в немецкий клуб «РБ Лейпциг» из французского «Лиона».

20-летний Кастелло подписал контракт с «быками» до конца сезона 2027/28 и попрощался с Олимпиком.

«Лейпциг» заплатит за трансфер за 30 миллионов евро + 4 млн в качестве бонусов. Также ранцузы получат 20% от предстоящей перепродажи.

До этого Кастелло играл за Лион (38 матчей, 2 гола в прошлом сезоне).

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Источник Sport.ua
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