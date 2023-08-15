Германия15 августа 2023, 00:57 | Обновлено 15 августа 2023, 01:43
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Кастелло Лукеба перешел из Лиона в РБ Лейпциг за €30 млн
20-летний защитник перешёл в немецкую команду
15 августа 2023, 00:57 | Обновлено 15 августа 2023, 01:43
45
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Французский защитник Кастелло Лукеба перешел в немецкий клуб «РБ Лейпциг» из французского «Лиона».
20-летний Кастелло подписал контракт с «быками» до конца сезона 2027/28 и попрощался с Олимпиком.
«Лейпциг» заплатит за трансфер за 30 миллионов евро + 4 млн в качестве бонусов. Также ранцузы получат 20% от предстоящей перепродажи.
До этого Кастелло играл за Лион (38 матчей, 2 гола в прошлом сезоне).
Читайте также:Кастелло Лукеба перейдет из Лиона в РБ Лейпциг за €35 млн
Wieder mal ein guter Freitag ✅ 😊#Lukeba #WirSindLeipzig 🔴⚪️ pic.twitter.com/ZTJM0f4u9Q— RB Leipzig (@RBLeipzig) August 11, 2023
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