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Украина. Премьер лига
14 августа 2023, 22:28 | Обновлено 14 августа 2023, 22:38
611
0

Стало известно, по какой причине Русин оказался на больничном

И это реальная травма

14 августа 2023, 22:28 | Обновлено 14 августа 2023, 22:38
611
0
Стало известно, по какой причине Русин оказался на больничном

В поединке третьего тура УПЛ «Ворскла» – «Заря» в составе гостей отсутствовал лидер нападения Назарий Русин.

Как стало известно Sport.ua у нападающего возникли проблемы с лобковой костью, что делает невозможными физические нагрузки. По информации нашего источника, медицинский персонал "Зари" сейчас активно занимается восстановлением Назария Русина, хотя пока сложно назвать точные сроки его возвращения в строй.

Напомним, что в августе к Русину начал проявлять интерес английский "Сандерленд". Тем временем сам футболист подписался на официальный аккаунт британского клуба в Instagram.

По теме:
Назарий Русин подписался на аккаунт Сандерленда
Сандерленд не сдается: торги по Русину продолжаются
Источник: интерес клубов Чемпионшипа к Русину пока не является предметным
Назарий Русин
Источник Sport.ua
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