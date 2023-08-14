Стало известно, по какой причине Русин оказался на больничном

В поединке третьего тура УПЛ «Ворскла» – «Заря» в составе гостей отсутствовал лидер нападения Назарий Русин.

Как стало известно Sport.ua у нападающего возникли проблемы с лобковой костью, что делает невозможными физические нагрузки. По информации нашего источника, медицинский персонал "Зари" сейчас активно занимается восстановлением Назария Русина, хотя пока сложно назвать точные сроки его возвращения в строй.

Напомним, что в августе к Русину начал проявлять интерес английский "Сандерленд". Тем временем сам футболист подписался на официальный аккаунт британского клуба в Instagram.