24-летний нападающий «Зари» Назарий Русин подписался на аккаунт «Сандерленда» в Instagram. На фоне многих слухов об интересе английского клуба к украинцу это может быть знаком о желании Назария присоединиться к «черным котам».

В сезоне 2023/24 «Сандерленд» будет выступать в Чемпионшипе, втором по силе английском дивизионе. В прошлом сезоне клуб был максимально близок к выходу в элиту: заняли 6-е место, вышли в полуфинал плей-офф за выход в АПЛ, выиграли первый матч, но вылетели от «Лутона».

Этот сезон коллектив начал с двух поражений в своей лиге.