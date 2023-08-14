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Англия
14 августа 2023, 15:53 | Обновлено 14 августа 2023, 15:54
642
0

Назарий Русин подписался на аккаунт Сандерленда

Трансфер становится всё ближе?

14 августа 2023, 15:53 | Обновлено 14 августа 2023, 15:54
642
0
Назарий Русин подписался на аккаунт Сандерленда
Укр Биатлон. Назарий Русин

24-летний нападающий «Зари» Назарий Русин подписался на аккаунт «Сандерленда» в Instagram. На фоне многих слухов об интересе английского клуба к украинцу это может быть знаком о желании Назария присоединиться к «черным котам».

В сезоне 2023/24 «Сандерленд» будет выступать в Чемпионшипе, втором по силе английском дивизионе. В прошлом сезоне клуб был максимально близок к выходу в элиту: заняли 6-е место, вышли в полуфинал плей-офф за выход в АПЛ, выиграли первый матч, но вылетели от «Лутона».

Этот сезон коллектив начал с двух поражений в своей лиге.

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Назарий Русин Сандерленд Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ
Источник Instagram
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