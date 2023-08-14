Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Михаил МУДРИК: «Каждый матч АПЛ – это как Лига чемпионов»
Англия
14 августа 2023, 19:42 |
802
2

Михаил МУДРИК: «Каждый матч АПЛ – это как Лига чемпионов»

Вингер «Челси» – о выступлениях в чемпионате Англии

14 августа 2023, 19:42 |
802
2
Михаил МУДРИК: «Каждый матч АПЛ – это как Лига чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик оценил уровень игры в АПЛ:

«Каждый новый матч в АПЛ — это как Лига чемпионов. Уровень футболистов очень высокий. Даже когда играешь дома — болельщики гостей часто перекрикивают наших фанатов. Также и наоборот.

Первый матч против «Ливерпуля» — сразу понимаешь, что «вау». Играешь против таких футболистов и понимаешь, что можешь их обыгрывать, делать какие-то удачные действия. Это очень мотивирует».

Ранее Мудрик рассказал о том, как справляется с давлением болельщиков.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Рекордный трансфер! Мойсес Кайседо стал футболистом Челси
Переход неизбежен: Кайседо подпишет контракт с Челси
Ливерпуль согласовал с Саутгемптоном трансфер Лавии
Михаил Мудрик Челси
Источник Бомбардир
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Александрия. Чигринский выйдет в основе
Футбол | 14 августа 2023, 15:59 6
Шахтер – Александрия. Чигринский выйдет в основе
Шахтер – Александрия. Чигринский выйдет в основе

Команды сыграют в 3-м туре УПЛ

Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 14 августа 2023, 11:03 1
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты

Мундиаль проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии

Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
Футбол | 13.08.2023, 23:59
Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
Шахтер – Александрия – 2:1. Два ассиста Гочолеишвили. Видеообзор матча
Футбол | 14.08.2023, 20:05
Шахтер – Александрия – 2:1. Два ассиста Гочолеишвили. Видеообзор матча
Шахтер – Александрия – 2:1. Два ассиста Гочолеишвили. Видеообзор матча
Фанаты Челси уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
Футбол | 14.08.2023, 00:20
Фанаты Челси уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
Фанаты Челси уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
McLay
Для Міші це як з хутору до міста.😁
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Энтони ДЖОШУА: «У меня болит спина из-за того, что я тяну хэвивейт»
Энтони ДЖОШУА: «У меня болит спина из-за того, что я тяну хэвивейт»
13.08.2023, 09:05 4
Бокс
ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова
ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова
12.08.2023, 19:41 86
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал конкурента Лунину
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал конкурента Лунину
14.08.2023, 12:18 27
Футбол
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
14.08.2023, 01:50 2
Теннис
Джошуа нокаутировал Хелениуса, но не удивил. Следующий – Уайлдер?
Джошуа нокаутировал Хелениуса, но не удивил. Следующий – Уайлдер?
13.08.2023, 14:24
Бокс
Сухой матч, 1 сейв. Названа оценка Лунина за поединок Атлетик – Реал
Сухой матч, 1 сейв. Названа оценка Лунина за поединок Атлетик – Реал
13.08.2023, 09:26 3
Футбол
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
12.08.2023, 18:01 13
Теннис
Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?
Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?
13.08.2023, 21:55 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем