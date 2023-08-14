Англия14 августа 2023, 19:42 |
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Михаил МУДРИК: «Каждый матч АПЛ – это как Лига чемпионов»
Вингер «Челси» – о выступлениях в чемпионате Англии
14 августа 2023, 19:42 |
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Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик оценил уровень игры в АПЛ:
«Каждый новый матч в АПЛ — это как Лига чемпионов. Уровень футболистов очень высокий. Даже когда играешь дома — болельщики гостей часто перекрикивают наших фанатов. Также и наоборот.
Первый матч против «Ливерпуля» — сразу понимаешь, что «вау». Играешь против таких футболистов и понимаешь, что можешь их обыгрывать, делать какие-то удачные действия. Это очень мотивирует».
Ранее Мудрик рассказал о том, как справляется с давлением болельщиков.
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Комментарии 2
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Для Міші це як з хутору до міста.😁
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