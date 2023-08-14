Михаил МУДРИК: «Каждый матч АПЛ – это как Лига чемпионов»

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик оценил уровень игры в АПЛ:

«Каждый новый матч в АПЛ — это как Лига чемпионов. Уровень футболистов очень высокий. Даже когда играешь дома — болельщики гостей часто перекрикивают наших фанатов. Также и наоборот.

Первый матч против «Ливерпуля» — сразу понимаешь, что «вау». Играешь против таких футболистов и понимаешь, что можешь их обыгрывать, делать какие-то удачные действия. Это очень мотивирует».

Ранее Мудрик рассказал о том, как справляется с давлением болельщиков.