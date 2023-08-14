МУДРИК: Людям лучше судить кого-то, чем ставить себя на чье-то место

22-летний игрок «Челси» Михаил Мудрик в интервью Роману Бебеху поделился мнением по поводу общественного хейта в свою сторону:

«Я хочу сказать, что люди часто не понимают, с каким давлением сталкиваются профессиональные спортсмены. А чем интереснее и популярнее вид спорта, тем больше давления, потому что больше людей смотрят, знают о нем и в курсе последних новостей. Многие обычные люди просто не понимают. Они думают, что играть в футбол – это просто вышел на поле и бегаешь 90 минут. Они не видят слишком многого. И вообще, я молчу о каких-то твоих индивидуальных проблемах, с которыми ты можешь сталкиваться прямо в своей жизни. Но это уже другое дело, я не хочу сейчас жаловаться на какие-то проблемы, еще что-то. Просто хочу сказать, что людям лучше судить кого-то или что-то, чем ставить себя на чье-то место».