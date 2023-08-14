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  4. МУДРИК: Людям лучше судить кого-то, чем ставить себя на чье-то место
Англия
14 августа 2023, 16:33 | Обновлено 14 августа 2023, 16:45
1756
12

МУДРИК: Людям лучше судить кого-то, чем ставить себя на чье-то место

Михаил Мудрик в интервью рассказал о давлении со стороны болельщиков

14 августа 2023, 16:33 | Обновлено 14 августа 2023, 16:45
1756
12
МУДРИК: Людям лучше судить кого-то, чем ставить себя на чье-то место
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

22-летний игрок «Челси» Михаил Мудрик в интервью Роману Бебеху поделился мнением по поводу общественного хейта в свою сторону:

«Я хочу сказать, что люди часто не понимают, с каким давлением сталкиваются профессиональные спортсмены. А чем интереснее и популярнее вид спорта, тем больше давления, потому что больше людей смотрят, знают о нем и в курсе последних новостей. Многие обычные люди просто не понимают. Они думают, что играть в футбол – это просто вышел на поле и бегаешь 90 минут. Они не видят слишком многого. И вообще, я молчу о каких-то твоих индивидуальных проблемах, с которыми ты можешь сталкиваться прямо в своей жизни. Но это уже другое дело, я не хочу сейчас жаловаться на какие-то проблемы, еще что-то. Просто хочу сказать, что людям лучше судить кого-то или что-то, чем ставить себя на чье-то место».

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Михаил Мудрик Челси Роман Бебех
Источник Бомбардир
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Комментарии 12
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Александр Пышненко
Умно сказал. Я представляю, что бы нагородил условный алиев.
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+3
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vbrjkf
Молодчина! Не здавайся! Хейтерів на твій вік ще вистачить. Головне - віддаватись справі, яку любиш і все в тебе вийде!
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+2
Віктор Коробка
Шкода, що не попав в Арсенал, поряд з Зінченком було б набагато легше. Терпіння, мудрості та наснаги тобі, хлопче.
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+2
Tasha19
Невід'ємна частина життя професійного спортсмена, крім наявності багатьох інших навичок, мати ще й залізні нерви, щоб справлятися з тиском. Плюс коли, як у випадку Мудрика, всі "страждання", ще й компенсуються хорошою зарплатнею. 
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+1
Umidulla Abdurazzokov
Почему болелы должны ставить себя на место звездуна за 70 лямов? Какой-то бред. Просто если ты при таких инвестициях не играешь, тебя будут хейтить. Пора привыкать к клубу с реальными болелами, а не с нарисованными
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0
Xvalenok03
Некоторые коменты здесь отписавшихся это подтверждают. 
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0
Максим Колісник
На жаль дива не сталося, а сталося те що часто відбувається. Клуб переплатив за спортсмена і тепер він віддувається перед вболівальниками на всі гроші
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0
McLay
Наперсточники підставили хлопця!
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-1
Octopus
Многие футболисты не понимают, что футбол - это давно фактически не спорт, а шоу, развлекательная программа, а футболисты в ней актеры, специалисты увеселительного жанра. И на данный момент твой стендап, Мудрик, мало кому нравится. Ты либо меняешь свою концертную шоу-программу, либо утонешь в гнилых помидорах, все элементарно. Жаловаться на тех, кто платит чтобы смотреть твои стендапы как минимум глупо.
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-2
Господин UAF
Набил на шее партак "тока ииСус" и жалуется)) Шо не помогает?
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-3
stalevar1250
Ути Бозе мой, инста самка обиделась на критику, слезу ещё б пустил 😭
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-4
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