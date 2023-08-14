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Украина. Премьер лига
14 августа 2023, 19:36 | Обновлено 14 августа 2023, 19:38
1018
0

Руслан РОТАНЬ: «Ребята почти вытащили матч»

Главный тренер «Александрии» подытожил матч с «Шахтером»

14 августа 2023, 19:36 | Обновлено 14 августа 2023, 19:38
1018
0
Руслан РОТАНЬ: «Ребята почти вытащили матч»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань дал комментарий после поражения в игре 3 тура от донецкого «Шахтера» (1:2).

«Поражение 1:2. Очков не набрали, ничего нет, потому не можем быть довольны.

Первый тайм проиграли полностью, нужно подчеркнуть это. Но во втором команда собралась и стремилась к большему. Однако отличная игра вратаря соперника и где-то везение – нам не повезло.

Ничего страшного. Эта игра пойдет нам в плюс. Главное, что ребята хотят побеждать, несмотря на то, что мы играли против «Шахтера». С таким настроением и работой на тренировках и футбольном поле у нас все впереди.

Нужно ребят поблагодарить за матч, они почти его вытащили. Иногда такое случается, что где-то не повезло.

В первом тайме где-то забыли, как мы хотим играть. А мы хотим играть с мячом, потому не подстраивались. Совершили те ошибки, которые мы, к сожалению, не тренируем на тренировках. Должны из-за этих ошибок идти вперед. В перерыве я сказал ребятам, мы немного перестроились. Надо еще много работать, победы впереди.

Игра Смирного не на своей позиции? Вы правильно сказали – это не позиция Смирного. К сожалению, мы перекрываемся. У нас есть приехавший игрок – левый защитник, легионер из Эквадора Эрнандес.

К сожалению, я не знаю, по каким причинам он не был заявлен на этот матч, хотя уже неделю тренируется с нами. Поэтому ждем. Думаю, на следующий матч он уже будет заявлен. И нам будет немного легче, потому что сейчас мы перекрываем эту позицию Смирным. Саня Мартынюк только две недели, как начал работать в общей группе, он еще не готов.

Чего не хватило? Если бы мы провели первый тайм так смело и агрессивно как второй», – сказал Ротань.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Шахтер - Александрия пресс-конференция Руслан Ротань
Источник Трибуна
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