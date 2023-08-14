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Шахтер Донецк
14.08.2023 17:00 – FT 2 : 1
Александрия
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14 августа 2023, 21:07 | Обновлено 14 августа 2023, 21:09
803
2

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Наш центр поля выглядит не так, как бы мы того хотели»

Тренер «Шахтера» – об игре с «Александрией»

14 августа 2023, 21:07 | Обновлено 14 августа 2023, 21:09
803
2
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Наш центр поля выглядит не так, как бы мы того хотели»
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Главный тренер донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен оценил игру своей команды после победы над «Александрией» (2:1).

– Забили два хороших гола, но после пропущенного матч пошел по другому сценарию. Ризнык в концовке совершил сейв, когда был очень трудный момент.

Говорили с командой, что нужно организовать прессинг, чтобы не давать сопернику возможности создания голевых моментов. Но вы видели, как вышло. Мы могли забить больше.

Сегодня центр поля «Шахтера» выглядел иначе. Если с Бондаренко и Судаковым все понятно, то что по Степаненко? Какая у него травма и когда ожидать его на поле?

– Вы знаете о наших проблемах. Тарас восстанавливается после травмы, Бондаренко получил красную карточку в прошлом матче, а Судаков восстанавливается после операции. Поэтому мы даем возможность молодым футболистам проявить себя. Именно поэтому наша середина поля выглядит не так привычно, как мы бы этого хотели.

Нужно пройти через это. Когда эти футболисты возобновят тренировки, необходима будет конкуренция.

Ризнык, возможно, начал матч не так, как требовалось. Он должен был задавать темп игры. Мы просили его, чтобы он начинал атаки и руководил действиями.

Однако в моменте в конце второго тайма он спас команду, это очень важно для результата.

Главный козырь Чигринского – очень большой опыт. Это очень важная вещь для наших молодых игроков, он может что-нибудь подсказать, что-то добавить.

Он мог сыграть всего около 60 минут, потому что последний матч провел в мае. Свои задачи он выполнил.

Я общался с Трубиным перед его переходом в «Бенфику». Пожелал ему всего лучшего. Его карьера пошла так, а команда потеряла очень классного голкипера. Мы готовим Ризныка к Лиге чемпионов.

У Траоре на неделе были определенные проблемы на тренировке, поэтому он сыграл только тайм. Относительно замены Сикана – это мое решение, я хотел добавить энергии на фланги. После забитого гола Сикан больше не давал столько энергии, сколько я хотел бы.

Ключевое изменение «Шахтера» – защитники начали играть острее на флангах. Как Топалов с этим справляется?

– Эти игроки нацелены на атаку. Мы требуем, чтобы они делали кроссы и строили атаки по флангам. У нас есть и Топалов, и Конопля, и Педриньо – эти игроки также могут делать это на поле. Будем выбирать тех, кто может делать это лучше в конкретный момент, – сказал ван Леувен.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Шахтер - Александрия пресс-конференция Патрик ван Леувен
Источник Трибуна
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Комментарии 2
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Владимир одесский
Скажу відверто: «Весь Шахтар виглядає не так як би ми хотіли. Явний регрес після Йовічевіча».
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+1
Дані Рохас
Опорную зону надо усилять, и брать кого-то с УПЛ. Без Судакова и Степаненко это открытая степь, вообще нет сдерживания, прессинга и т.п
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0
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