Стало известно, во сколько Динамо оценивает Бражко

Известный украинский комментатор Виктор Вацко рассказал о том, во сколько президент «Динамо» Киев Игорь Суркис оценивает 21-летнего полузащитника команды Владимира Бражко:

«Игорь Суркис хочет 20 миллионов евро за Бражко. То есть Шапаренко 100% будет дороже», – сказал Вацко. Также он заявил, что по Николаю Шапаренко предложений «Динамо» Киев пока что не получало.

Ранее итальянский «Торино» предлагал за Бражко 4 миллиона евро плюс бонусы и процент от следующей продажи. «Динамо» это предложение отклонило.