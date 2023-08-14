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Украина. Премьер лига
14 августа 2023, 19:00 |
1871
6

Стало известно, во сколько Динамо оценивает Бражко

Игорь Суркис хочет получить 20 миллионов евро

14 августа 2023, 19:00 |
1871
6
Стало известно, во сколько Динамо оценивает Бражко
dynamo.kiev.ua. Владимир Бражко

Известный украинский комментатор Виктор Вацко рассказал о том, во сколько президент «Динамо» Киев Игорь Суркис оценивает 21-летнего полузащитника команды Владимира Бражко:

«Игорь Суркис хочет 20 миллионов евро за Бражко. То есть Шапаренко 100% будет дороже», – сказал Вацко. Также он заявил, что по Николаю Шапаренко предложений «Динамо» Киев пока что не получало.

Ранее итальянский «Торино» предлагал за Бражко 4 миллиона евро плюс бонусы и процент от следующей продажи. «Динамо» это предложение отклонило.

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Виктор Вацко Игорь Суркис Динамо Киев Владимир Бражко
Источник Вацко Live
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Комментарии 6
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Romeo Serhi
Ясно....
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+3
Burevestnik
Суркіс особисто дзвонить Вацку  і каже ціни на гравців   
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+2
Umidulla Abdurazzokov
За 4-5 лямов его никто не продаст. Это очевидно. Пусть пока себя в Динамо покажет.
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+1
Xvalenok03
Я в шоке
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+1
Віктор Коробка
Суркіса теж можна зрозуміти. Команда втратила багато гравців основи, а якщо ще й молодь продавати за копійки, то що тоді чекати, яких результатів у еврокубках, та й ЧУкраїни.
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0
Умник
Хорош
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0
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