Стало известно, во сколько Динамо оценивает Бражко
Игорь Суркис хочет получить 20 миллионов евро
Известный украинский комментатор Виктор Вацко рассказал о том, во сколько президент «Динамо» Киев Игорь Суркис оценивает 21-летнего полузащитника команды Владимира Бражко:
«Игорь Суркис хочет 20 миллионов евро за Бражко. То есть Шапаренко 100% будет дороже», – сказал Вацко. Также он заявил, что по Николаю Шапаренко предложений «Динамо» Киев пока что не получало.
Ранее итальянский «Торино» предлагал за Бражко 4 миллиона евро плюс бонусы и процент от следующей продажи. «Динамо» это предложение отклонило.
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