Элина Свитолина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с понедельника на вторник украинская теннисистка Элина Свитолина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

В первом раунде основы украинка сразится против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки из Дании (№632 WTA). Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии после матча Зверев – Димитров. Время начала поединка – не ранее 03:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли пять раз, украинка выиграла четыре матча.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Дарьи Касаткиной (№13 WTA) или Пейтон Стернс (№55 WTA).

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