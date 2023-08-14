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  4. Элина Свитолина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 августа 2023, 18:24 |
2938
0

Элина Свитолина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире WTA 1000 в Цинциннати

14 августа 2023, 18:24 |
2938
0
Элина Свитолина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь с понедельника на вторник украинская теннисистка Элина Свитолина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

В первом раунде основы украинка сразится против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки из Дании (№632 WTA). Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии после матча Зверев – Димитров. Время начала поединка – не ранее 03:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли пять раз, украинка выиграла четыре матча.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Дарьи Касаткиной (№13 WTA) или Пейтон Стернс (№55 WTA).

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WTA Цинциннати смотреть онлайн Элина Свитолина Каролин Возняцки
Источник Sport.ua
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