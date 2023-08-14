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  4. Максим ЗАДЕРАКА: «Кривбасс очень плодотворно поработал на сборах»
Украина. Премьер лига
14 августа 2023, 17:44 |
84
0

Максим ЗАДЕРАКА: «Кривбасс очень плодотворно поработал на сборах»

Хавбек «Кривбасса» – о победе над «ЛНЗ»

14 августа 2023, 17:44 |
84
0
Максим ЗАДЕРАКА: «Кривбасс очень плодотворно поработал на сборах»
ФК Кривбасс. Максим Задерака

Полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака прокомментировал победу 2:0 над «ЛНЗ» Черкассы в третьем туре УПЛ:

– Впечатления только самые лучшие. Мы получили три очка, это самое главное. Но надо забывать этот поединок и двигаться дальше. Мы идем от одной игры к другой, и каждая из них для нас важна.

– Ты забил второй гол. Вспомни тот момент...
– Вакулко вышел на замену и отдал хороший пас на Хомченовского. Наш капитан увидел, как я ворвался в штрафную и дал классную передачу - а там уже было дело за мной. Хорошо, что попал в ворота и забил.

– До этого «Кривбасс» получал много минимальных побед. Теперь уже появляются победы более уверенные, как сегодня или в игре против «Зари». Команда прибавляет с каждым матчем?
– У нас остался костяк команды, мы много работали над тем, чтобы много забивать. К тому же, очень плодотворно поработали на сборах, сыграли много матчей вместе в прошлом сезоне. Считаю, так и должно было быть, ведь команда уже сформирована. Играем каждый поединок не победу.

– Это первая домашняя игра в новом сезоне. Проведена реконструкция новой трибуны, обновили поле. Как тебе было играть при таких классных условиях?
– Все замечательно, газон просто супер. Трибуна также здорово выглядит. Не хватает только заполненного стадиона, мы очень скучаем по всем, кто сегодня не смог попасть на игру. Все мы знаем по каким причинам. Но хочу поздравить с победой наших болельщиков, которые поддерживали команду у экранов. А также поблагодарить наших ВСУ за то, что мы можем играть в футбол и радовать поклонников.

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Максим Задерака Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - ЛНЗ Украинская Премьер-лига
Источник ФК Кривбасс
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