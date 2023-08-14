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  4. Ливерпуль согласовал с Саутгемптоном трансфер Лавия
Англия
14 августа 2023, 17:03 |
507
0

Ливерпуль согласовал с Саутгемптоном трансфер Лавия

Осталось договориться с самим игроком

14 августа 2023, 17:03 |
507
0
Ливерпуль согласовал с Саутгемптоном трансфер Лавия
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромео Лавия

«Ливерпуль» согласовал с «Саутгемптоном» условия трансфера 19-летнего бельгийского полузащитника Ромео Лавия. Об этом сообщают английские СМИ.

По их информации, сумма трансфера составит 60 миллионов фунтов. Теперь «Ливерпулю» предстоит убедить самого Лавию перейти в стан «Красных». Сейчас 19-летний опорный полузащитник, который уже успел дебютировать в сборной Бельгии, отдает предпочтение «Челси».

Контракт Лавия с «Саутгемптоном» рассчитан до лета 2027 года. По итогам прошлого сезона клуб вылетел из АПЛ.

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Ливерпуль Челси Ромео Лавия трансферы трансферы АПЛ Саутгемптон
Источник The Guardian
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