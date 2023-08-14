Шахтер – Александрия. Чигринский выйдет в основе
Команды сыграют в 3-м туре УПЛ
Сегодня, 14 августа «Шахтер» в матче третьего тура УПЛ в Киевской области на стадионе «Левый Берег» примет «Александрию». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч. В основе «Горняков» выйдет Дмитрий Чигринский, который не играл в УПЛ с 2016 года.
«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Чигринский, Матвиенко, Топалов, Очеретько, Назарина, Зубков, Крыськив, Траоре, Сикан
«Александрия»: Шевченко, Бабогло, Логинов, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Плакса, Ващенко, Калюжный, Копина, Смирный
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