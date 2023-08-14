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  4. Шахтер – Александрия. Чигринский выйдет в основе
Украина. Премьер лига
14 августа 2023, 15:59 |
748
6

Шахтер – Александрия. Чигринский выйдет в основе

Команды сыграют в 3-м туре УПЛ

14 августа 2023, 15:59 |
748
6
Шахтер – Александрия. Чигринский выйдет в основе
ФК Шахтер Донецк. Дмитрий Чигринский

Сегодня, 14 августа «Шахтер» в матче третьего тура УПЛ в Киевской области на стадионе «Левый Берег» примет «Александрию». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч. В основе «Горняков» выйдет Дмитрий Чигринский, который не играл в УПЛ с 2016 года.

«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Чигринский, Матвиенко, Топалов, Очеретько, Назарина, Зубков, Крыськив, Траоре, Сикан

«Александрия»: Шевченко, Бабогло, Логинов, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Плакса, Ващенко, Калюжный, Копина, Смирный

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Шахтер Донецк Александрия Шахтер - Александрия Украинская Премьер-лига стартовые составы Дмитрий Чигринский
Источник УПЛ
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Комментарии 6
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Fitness.sports
Что-то я пропустил информацию про Ракицкого, где он? Он что разорвал контракт?
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+1
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Metalist1925
Повернення баради. Склад у донецьких такий, що Олександрія автоматично стає фаворитом 
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0
Burevestnik
Ра @К Иць Ка поїхала до тренера  Тим Ощ Ука ? 
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0
AK-228
З поверненням!😁
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0
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