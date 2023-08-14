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Испания
14 августа 2023, 15:12 | Обновлено 14 августа 2023, 15:18
1442
3

Оглашены условия сделки между Реалом и Челси по Кепе

Мадридцы арендовали у «пенсионеров» испанского голкипера

14 августа 2023, 15:12 | Обновлено 14 августа 2023, 15:18
1442
3
Оглашены условия сделки между Реалом и Челси по Кепе
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Мадридский «Реал» в понедельник, 14 августа, объявил о переходе из «Челси» испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. «Галактикос» взяли вратаря в аренде без права выкупа.

Сумма временного трансфера Кепы составила 1 млн евро. Среди прочего утверждают, что Аррисабалага согласился на переход под гарантии места в стартовом составе «Реала», цвета которого, как известно, также защищает украинец Андрей Лунин.

Кепа Аррисабалага может дебютировать за «Реал» в матче 2-го тура Ла Лиги против «Альмерии», который состоится 19 августа.

Мадридский «Реал» 12 августа в 1-м туре чемпионата Испании обыграл на выезде «Атлетик» – 2:0. Ворота «сливочных» защищал Лунин.

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Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Челси трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Relevo
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Комментарии 3
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Serhii P.
Які можуть бути місця в стартовому складі? Що за маячня? А яущо він буде привозити по 3 м'ячі в матчі?
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+1
Володимир
Появившаяся для Лунина неожиданная возможность стать основным -  это квинтэссенция всех лет его пребывания в Мадриде . Успеха тебе , сынок !
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0
Alex Komnin
У Луніна усі шанси. Таке непорозуміння як Аррісабалага привозить у кожному 3 матчі.
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0
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