Оглашены условия сделки между Реалом и Челси по Кепе

Мадридский «Реал» в понедельник, 14 августа, объявил о переходе из «Челси» испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. «Галактикос» взяли вратаря в аренде без права выкупа.

Сумма временного трансфера Кепы составила 1 млн евро. Среди прочего утверждают, что Аррисабалага согласился на переход под гарантии места в стартовом составе «Реала», цвета которого, как известно, также защищает украинец Андрей Лунин.

Кепа Аррисабалага может дебютировать за «Реал» в матче 2-го тура Ла Лиги против «Альмерии», который состоится 19 августа.

Мадридский «Реал» 12 августа в 1-м туре чемпионата Испании обыграл на выезде «Атлетик» – 2:0. Ворота «сливочных» защищал Лунин.