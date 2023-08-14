«Не игра, а позор!». Хави разродился критикой после игры Хетафе - Барселона

Главный тренер «Барселоны» Хави после матча команды с «Хетафе» (0:0) в 1-м туре чемпионата Испании был вне себя от ярости. Специалист раскритиковал прошедшую игру.

В первом тайме поединка с поля был удален вингер «Барселоны» Рафинья, во втором – форвард «Хетафе» Хайме Мата. Хави тоже получил красную карточку от арбитра Сесара Сото Градо во втором тайме за споры. Суммарно ко времени матча было добавлено 19 минут, а игроки «Барселоны» обвиняли соперника в затяжках времени.

«Неудивительно, что люди не хотят смотреть [испанский] футбол. Это вообще была не игра. Этот продукт – позор», – заявил Хави.