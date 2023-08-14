Стала известна сумма, которую заработает Манчини в Аравии

58-летний итальянский тренер Роберто Манчини возглавит сборную Саудовской Аравии, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Источнику стала известна будущая зарплата итальянца – 40 миллионов евро в год. Контракт планируют подписать сроком на 3 года.

Последние 5 лет своей тренерской карьеры Роберто провел в должности главного тренера сборной Италии, с которой выиграл Евро-2021. Но при этом под его руководством сборная во второй раз не квалифицировалась на Чемпионат мира.

Ранее Федерация футбола Саудовской Аравии пыталась назначить главным тренером своей национальной сборной Жозе Моуриньо, но португалец решил остаться в «Роме».