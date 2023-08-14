Рейтинг ATP. Синнер поднялся на 6 место, Руне впервые попал в топ-5

На прошлой неделе мужчины сыграли Открытый чемпионат Канады, который в этом сезоне проходил в Торонто. Лучшим стал итальянец Янник Синнер, это позволило ему впервые в карьере подняться на шестое место в мировом рейтинге. Финалист Алекс де Минаур также обновил личное достижение – 12-я строчка.

Несмотря на не самое удачное выступление в Торонто, впервые в топ-5 поднялся Хольгер Руне их Дании, этому поспособствовала потеря очков Каспером Руудом.

Топ-10 рейтинга ATP

Лидеры украинского тенниса в новой редакции рейтинга ATP немного потеряли. Продолжает прогрессировать Эрик Ваншельбойм, он в который раз обновил личное достижение.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Синнер поднялся в топ-4, обогнав Рублева и Циципаса.

Чемпионская гонка ATP