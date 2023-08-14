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  4. Рейтинг ATP. Синнер поднялся на 6 место, Руне впервые попал в топ-5
ATP
14 августа 2023, 12:13 |
317
0

Рейтинг ATP. Синнер поднялся на 6 место, Руне впервые попал в топ-5

Эрик Ваншельбойм обновил личный рекорд

14 августа 2023, 12:13 |
317
0
Рейтинг ATP. Синнер поднялся на 6 место, Руне впервые попал в топ-5
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

На прошлой неделе мужчины сыграли Открытый чемпионат Канады, который в этом сезоне проходил в Торонто. Лучшим стал итальянец Янник Синнер, это позволило ему впервые в карьере подняться на шестое место в мировом рейтинге. Финалист Алекс де Минаур также обновил личное достижение – 12-я строчка.

Несмотря на не самое удачное выступление в Торонто, впервые в топ-5 поднялся Хольгер Руне их Дании, этому поспособствовала потеря очков Каспером Руудом.

Топ-10 рейтинга ATP

Лидеры украинского тенниса в новой редакции рейтинга ATP немного потеряли. Продолжает прогрессировать Эрик Ваншельбойм, он в который раз обновил личное достижение.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Синнер поднялся в топ-4, обогнав Рублева и Циципаса.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Стефанос Циципас Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер Алекс де Минаур Хольгер Руне Каспер Рууд
Источник Sport.ua
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