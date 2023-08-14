Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на 37 позиций
Три лучшие украинские теннисистки сохранили свои места
На прошлой неделе женщины сыграли Открытый чемпионат Канады, который в этом сезоне проходил в Монреале. Победу праздновала американка Джессика Пегула, она укрепилась на третьей позиции в мировом рейтинге. Финалистка Людмила Самсонова повторила личный рекорд – 12 место.
Изменений в первой десятке не случилось.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то наши первый три ракетки остались на своих местах. Леся Цуренко и Катерина Байндл поднялись на три позиции, Даяна Ястремская – на 37. Также Немного добавили Дарья Снигур и Катарина Завацкая.
Украинки в рейтинге WTA
Людмила Киченок потеряла две строчки в парном рейтинге, Марта Костюк на одну поднялась. У Надежды Киченок по итогам недели плюс две позиции, у Ангелины Калининой – минус две. Юлия Стародубцева после выигрыша парного 100-тысячника ITF и здесь приблизилась к топ-200.
Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA
В восьмерке лучших Чемпионской гонки изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA
Украинки в Чемпионской гонке либо остались на своих местах, либо немного потеряли.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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