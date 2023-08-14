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  4. Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на 37 позиций
WTA
14 августа 2023, 11:48 |
693
0

Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на 37 позиций

Три лучшие украинские теннисистки сохранили свои места

14 августа 2023, 11:48 |
693
0
Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на 37 позиций
WTA. Даяна Ястремская

На прошлой неделе женщины сыграли Открытый чемпионат Канады, который в этом сезоне проходил в Монреале. Победу праздновала американка Джессика Пегула, она укрепилась на третьей позиции в мировом рейтинге. Финалистка Людмила Самсонова повторила личный рекорд – 12 место.

Изменений в первой десятке не случилось.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то наши первый три ракетки остались на своих местах. Леся Цуренко и Катерина Байндл поднялись на три позиции, Даяна Ястремская – на 37. Также Немного добавили Дарья Снигур и Катарина Завацкая.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок потеряла две строчки в парном рейтинге, Марта Костюк на одну поднялась. У Надежды Киченок по итогам недели плюс две позиции, у Ангелины Калининой – минус две. Юлия Стародубцева после выигрыша парного 100-тысячника ITF и здесь приблизилась к топ-200.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

В восьмерке лучших Чемпионской гонки изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке либо остались на своих местах, либо немного потеряли.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Джессика Пегула Людмила Самсонова
Источник Sport.ua
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