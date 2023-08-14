Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Денис Бойко пропустил первый с июля 2020 года мяч в УПЛ
Украина. Премьер лига
14 августа 2023, 11:13 | Обновлено 14 августа 2023, 11:23
588
0

Денис Бойко пропустил первый с июля 2020 года мяч в УПЛ

Сухая серия голкипера «Полесья» прервалась на 777-й минуте

14 августа 2023, 11:13 | Обновлено 14 августа 2023, 11:23
588
0
Денис Бойко пропустил первый с июля 2020 года мяч в УПЛ
ФК Полесье. Денис Бойко

В матче с «Рухом» (0:1) прервалась сухая серия Дениса Бойко в чемпионатах Украины, которая составила 777 минут.

598 минут кряду он отыграл на «ноль» за «Динамо» и 179 – за «Полесье». Последний раз Денис пропускал в УПЛ еще 12 июля 2020 года в гостевом поединке динамовцев с «Александрией» (2:2). К слову, более продолжительные сухие серии в украинских чемпионатах имели только четыре голкипера.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные сухие вратарские серии в чемпионатах Украины

Серия

Вратарь

Клуб

Началась

Завершилась

943’

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист

12.09.1998

10.04.1999

932’

Олег СУСЛОВ

Черноморец

24.11.1995

06.05.1996

912’

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

24.05.1995

31.08.1995

783’

Станислав БОГУШ

Металлург З/

03.08.2008

25.10.2008

Динамо

777’

Денис БОЙКО

Динамо/

12.07.2020

12.08.2023

Полесье

775’

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

02.12.2018

11.05.2019

766’

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

28.03.2010

18.07.2010

724’

Николай МЕДИН

Днепр

04.08.2002

03.11.2002

724’

Вячеслав КЕРНОЗЕНКО

Днепр

09.04.2006

30.07.2006

718’

Виталий РЕВА

Динамо

17.07.2003

08.05.2004

717’

Илья БЛИЗНЮК

Днепр

06.04.1997

11.06.1997

708’

Сергей ПОГОРЕЛЫЙ

Арсенал

15.05.2011

21.10.2011
По теме:
Андрей Богданов провел 250-й матч в чемпионатах Украины
Команды Юрий Вернидуба забили 400-й мяч во всех турнирах
Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
цифры и факты Денис Бойко Полесье Житомир
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фанаты Челси уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
Футбол | 14 августа 2023, 00:20 18
Фанаты Челси уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
Фанаты Челси уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем

Не простили ему нереализованного момента

Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?
Футбол | 13 августа 2023, 21:55 4
Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?
Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?

Украинский хавбек вышел на замену на 81-й минуте и получил оценку 6.3

Нужна операция. Стали известны диагноз и сроки восстановления Третьякова
Футбол | 14.08.2023, 10:55
Нужна операция. Стали известны диагноз и сроки восстановления Третьякова
Нужна операция. Стали известны диагноз и сроки восстановления Третьякова
Турецкие СМИ: Шахтер требует от ФИФА отстранить Тете от футбола
Футбол | 13.08.2023, 22:46
Турецкие СМИ: Шахтер требует от ФИФА отстранить Тете от футбола
Турецкие СМИ: Шахтер требует от ФИФА отстранить Тете от футбола
Потенциал есть, будут ли голы? Сможет ли Филиппов заменить Довбика
Футбол | 14.08.2023, 07:25
Потенциал есть, будут ли голы? Сможет ли Филиппов заменить Довбика
Потенциал есть, будут ли голы? Сможет ли Филиппов заменить Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
14.08.2023, 01:50 1
Теннис
ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»
ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»
12.08.2023, 18:47 2
Футбол
15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
13.08.2023, 20:34 47
Футбол
ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова
ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова
12.08.2023, 19:41 86
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «У меня болит спина из-за того, что я тяну хэвивейт»
Энтони ДЖОШУА: «У меня болит спина из-за того, что я тяну хэвивейт»
13.08.2023, 09:05 3
Бокс
Джошуа нокаутировал Хелениуса, но не удивил. Следующий – Уайлдер?
Джошуа нокаутировал Хелениуса, но не удивил. Следующий – Уайлдер?
13.08.2023, 14:24
Бокс
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф пре-квалификации на ОИ-2024
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф пре-квалификации на ОИ-2024
13.08.2023, 23:05
Баскетбол
Их осталось 4. На женском чемпионате мира определись все полуфиналисты
Их осталось 4. На женском чемпионате мира определись все полуфиналисты
12.08.2023, 15:43 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем