Денис Бойко пропустил первый с июля 2020 года мяч в УПЛ
Сухая серия голкипера «Полесья» прервалась на 777-й минуте
В матче с «Рухом» (0:1) прервалась сухая серия Дениса Бойко в чемпионатах Украины, которая составила 777 минут.
598 минут кряду он отыграл на «ноль» за «Динамо» и 179 – за «Полесье». Последний раз Денис пропускал в УПЛ еще 12 июля 2020 года в гостевом поединке динамовцев с «Александрией» (2:2). К слову, более продолжительные сухие серии в украинских чемпионатах имели только четыре голкипера.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные сухие вратарские серии в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Вратарь
|
Клуб
|
Началась
|
Завершилась
|
943’
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист
|
12.09.1998
|
10.04.1999
|
932’
|
Олег СУСЛОВ
|
Черноморец
|
24.11.1995
|
06.05.1996
|
912’
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
24.05.1995
|
31.08.1995
|
783’
|
Станислав БОГУШ
|
Металлург З/
|
03.08.2008
|
25.10.2008
|
|
|
Динамо
|
|
|
777’
|
Денис БОЙКО
|
Динамо/
|
12.07.2020
|
12.08.2023
|
|
|
Полесье
|
|
|
775’
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
02.12.2018
|
11.05.2019
|
766’
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
28.03.2010
|
18.07.2010
|
724’
|
Николай МЕДИН
|
Днепр
|
04.08.2002
|
03.11.2002
|
724’
|
Вячеслав КЕРНОЗЕНКО
|
Днепр
|
09.04.2006
|
30.07.2006
|
718’
|
Виталий РЕВА
|
Динамо
|
17.07.2003
|
08.05.2004
|
717’
|
Илья БЛИЗНЮК
|
Днепр
|
06.04.1997
|
11.06.1997
|
708’
|
Сергей ПОГОРЕЛЫЙ
|
Арсенал
|
15.05.2011
|
21.10.2011
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