Денис Бойко пропустил первый с июля 2020 года мяч в УПЛ

В матче с «Рухом» (0:1) прервалась сухая серия Дениса Бойко в чемпионатах Украины, которая составила 777 минут.

598 минут кряду он отыграл на «ноль» за «Динамо» и 179 – за «Полесье». Последний раз Денис пропускал в УПЛ еще 12 июля 2020 года в гостевом поединке динамовцев с «Александрией» (2:2). К слову, более продолжительные сухие серии в украинских чемпионатах имели только четыре голкипера.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные сухие вратарские серии в чемпионатах Украины