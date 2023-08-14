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Украина. Премьер лига
14 августа 2023, 11:02 | Обновлено 14 августа 2023, 11:08
147
1

Андрей Богданов провел 250-й матч в чемпионатах Украины

В УПЛ 33-летний хавбек ковалевцев защищал цвета 7 клубов

14 августа 2023, 11:02 | Обновлено 14 августа 2023, 11:08
147
1
Андрей Богданов провел 250-й матч в чемпионатах Украины
ФК Колос. Андрей Богданов (в светлой форме)

Матч против «Вереса» (2:0) стал 250-м для 33-летнего полузащитника ковалевцев Андрея Богданова в чемпионатах Украины.

За 15 сезонов выступления в элитном дивизионе он защищал цвета 7 клубов. 83 встречи Богданов отыграл за «Арсенал», 70 – за «Колос», 40 – за «Олимпик», 24 – за «Десну», 17 – за «Волынь», 9 – за «Металлист» и 7 – за «Динамо».

В «Клуб 250» Андрей вошел через 14 лет 81 день после дебюта в УПЛ, который состоялся 23 мая 2009 года в домашнем поединке «Арсенала» с «Карпатами» (4:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Андрея Богданова в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Богданова

Соперник

Счет

1-й

23.05.2009

Арсенал

Карпаты

4:0 (д)

50-й

21.10.2011

Арсенал

Волынь

0:1 (г)

100-й

04.10.2015

Волынь

Заря

0:3 (д)

150-й

15.10.2017

Олимпик

Александрия

1:0 (д)

200-й

31.10.2020

Колос

Олимпик

1:2 (д)

250-й

12.08.2023

Колос

Верес

2:0 (д)
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Источник Sport.ua
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20052011
Игрок, с претензиями на техничность, берется пробивать все штрафные. Таких обычно называют технарями. А если взять в целом, то просто середнячок, а до самостийности в вышке сидел бы на банке.
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