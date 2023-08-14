Андрей Богданов провел 250-й матч в чемпионатах Украины
В УПЛ 33-летний хавбек ковалевцев защищал цвета 7 клубов
Матч против «Вереса» (2:0) стал 250-м для 33-летнего полузащитника ковалевцев Андрея Богданова в чемпионатах Украины.
За 15 сезонов выступления в элитном дивизионе он защищал цвета 7 клубов. 83 встречи Богданов отыграл за «Арсенал», 70 – за «Колос», 40 – за «Олимпик», 24 – за «Десну», 17 – за «Волынь», 9 – за «Металлист» и 7 – за «Динамо».
В «Клуб 250» Андрей вошел через 14 лет 81 день после дебюта в УПЛ, который состоялся 23 мая 2009 года в домашнем поединке «Арсенала» с «Карпатами» (4:0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Андрея Богданова в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Богданова
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
23.05.2009
|
Арсенал
|
Карпаты
|
4:0 (д)
|
50-й
|
21.10.2011
|
Арсенал
|
Волынь
|
0:1 (г)
|
100-й
|
04.10.2015
|
Волынь
|
Заря
|
0:3 (д)
|
150-й
|
15.10.2017
|
Олимпик
|
Александрия
|
1:0 (д)
|
200-й
|
31.10.2020
|
Колос
|
Олимпик
|
1:2 (д)
|
250-й
|
12.08.2023
|
Колос
|
Верес
|
2:0 (д)
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