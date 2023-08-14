Андрей Богданов провел 250-й матч в чемпионатах Украины

Матч против «Вереса» (2:0) стал 250-м для 33-летнего полузащитника ковалевцев Андрея Богданова в чемпионатах Украины.

За 15 сезонов выступления в элитном дивизионе он защищал цвета 7 клубов. 83 встречи Богданов отыграл за «Арсенал», 70 – за «Колос», 40 – за «Олимпик», 24 – за «Десну», 17 – за «Волынь», 9 – за «Металлист» и 7 – за «Динамо».

В «Клуб 250» Андрей вошел через 14 лет 81 день после дебюта в УПЛ, который состоялся 23 мая 2009 года в домашнем поединке «Арсенала» с «Карпатами» (4:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Андрея Богданова в УПЛ