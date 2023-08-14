Украина. Премьер лига14 августа 2023, 10:49 | Обновлено 14 августа 2023, 10:52
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Команды Юрий Вернидуба забили 400-й мяч во всех турнирах
Автором юбилейного гола стал Максим Задерака
14 августа 2023, 10:49 | Обновлено 14 августа 2023, 10:52
84
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Мяч, забитый полузащитником «Кривбасса» Максимом Задеракой в матче с ЛНЗ (2:0), стал 400-м для украинских команд Юрия Вернидуба во всех официальных турнирах.
369 голов под его руководством забила «Заря» и 31 – «Кривбасс». 338 раз подопечные Вернидуба поражали ворота соперников в чемпионатах Украины, 33 – в Кубке Украины и 29 – в еврокубках.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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