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Украина. Премьер лига
14 августа 2023, 10:49 | Обновлено 14 августа 2023, 10:52
84
0

Команды Юрий Вернидуба забили 400-й мяч во всех турнирах

Автором юбилейного гола стал Максим Задерака

14 августа 2023, 10:49 | Обновлено 14 августа 2023, 10:52
84
0
Команды Юрий Вернидуба забили 400-й мяч во всех турнирах
ФК Кривбасс

Мяч, забитый полузащитником «Кривбасса» Максимом Задеракой в матче с ЛНЗ (2:0), стал 400-м для украинских команд Юрия Вернидуба во всех официальных турнирах.

369 голов под его руководством забила «Заря» и 31 – «Кривбасс». 338 раз подопечные Вернидуба поражали ворота соперников в чемпионатах Украины, 33 – в Кубке Украины и 29 – в еврокубках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб
Источник Sport.ua
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