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  4. Элина СВИТОЛИНА – о матче с Возняцки: «Это будет еще одна большая битва»
WTA
14 августа 2023, 10:15 | Обновлено 14 августа 2023, 10:30
544
1

Элина СВИТОЛИНА – о матче с Возняцки: «Это будет еще одна большая битва»

Украинка прокомментировала предстоящий поединок против Каролин

14 августа 2023, 10:15 | Обновлено 14 августа 2023, 10:30
544
1
Элина СВИТОЛИНА – о матче с Возняцки: «Это будет еще одна большая битва»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Каролин Возняцки

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась мыслями о предстоящем матче 1/32 финала на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) против Каролин Возняцки:

«В Монреале я сказала, что однажды мне бы хотелось снова сыграть с Каролин, потому что в прошлом у нас с ней были большие битвы на корте.

И вот я здесь! Играю с ней! Так что это будет волнительный матч. Однозначно, это будет еще одна большая битва», – сказала Свитолина.

Девушки играли друг с другом пять раз. Счет 4:1 в пользу Элины. В последний раз они сыграли в групповом раунде Итогового турнира WTA в 2018 года. Тогда украинка одержала победу в трех сетах.

Поединок запланирован на ночь на 15 августа. Ориентировочное время начала встречи – 03:30 по Киеву.

Отметим, что Возняцки заявила о завершении карьеры на Australian Open-2020. После этого 32-летняя датчанка родила двух детей: дочь Оливию и сына Джеймса.

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Каролин Возняцки Элина Свитолина WTA Цинциннати
Источник Большой теннис Украины
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Serhii P.
Думаю, що Еліні не складне труднощів обіграти Каролін
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