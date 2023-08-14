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  4. Юрген КЛОПП: «Если спросите меня, был ли я полностью доволен игрой, то нет»
Англия
14 августа 2023, 09:10 |
470
0

Юрген КЛОПП: «Если спросите меня, был ли я полностью доволен игрой, то нет»

Наставник «Ливерпуля» прокомментировал ничью в матче АПЛ против «Челси»

14 августа 2023, 09:10 |
470
0
Юрген КЛОПП: «Если спросите меня, был ли я полностью доволен игрой, то нет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

13 августа состоялся матч 1-го тура АПЛ 2023/24 между клубами «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения поединка главный тренер «красных» Юрген Клопп прокомментировал результат встречи:

«Начало было действительно хорошим, в обоих направлениях, в нападении и в защите. Мы забили быстрый первый гол, забили второй гол, который, к сожалению, отменили из-за офсайда.

Если вы спросите меня, был ли я полностью доволен игрой, то нет, но я увидел достаточно, чтобы мы сделали еще один шаг в правильном направлении.

У нас были свои моменты, это была очень напряженная игра, дикая игра по моментам. Мы должны были лучше контролировать ситуацию, но не смогли, и теперь мы будем продолжаем работать.

Рад вернуться, новый сезон! Я очень счастлив, предсезонка прошла хорошо, мне очень понравилось. Попробуем сделать все, как следует, вот идея, стоящая за всем этим», – сказал Юрген.

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Юрген Клопп пресс-конференция Челси Ливерпуль Челси - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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