ВИДЕО. Страсбург без Соболя обыграл Лион в 1-м туре Лиги 1 2023/24

13 августа состоялся матч 1-го тура Лиги 1 2023/24 между клубами «Страсбург» и «Лион». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Голами за «Страсбург» отличились Жан-Рике Бельград и Лебо Мотиба. У гостей забил Николас Тальяфико.

Украинский защитник хозяев Эдуард Соболь не попал в заявку команды на поединок. В июле сообщалось, что украинец получил растяжение голеностопа на учебно-тренировочнызх сборах. Сроки восстановления неизвестны.

Лига 1 2023/24. 1-й тур. 13 августа

Страсбург – Лион – 2:1

Голы: Бельград, 63, Мотиба, 75 – Тальяфико, 88