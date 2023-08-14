Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Страсбург без Соболя обыграл Лион в 1-м туре Лиги 1 2023/24
Чемпионат Франции
Страсбург
13.08.2023 21:45 – FT 2 : 1
Лион
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
14 августа 2023, 08:41 |
34
0

ВИДЕО. Страсбург без Соболя обыграл Лион в 1-м туре Лиги 1 2023/24

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля

14 августа 2023, 08:41 |
34
0
ВИДЕО. Страсбург без Соболя обыграл Лион в 1-м туре Лиги 1 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine

13 августа состоялся матч 1-го тура Лиги 1 2023/24 между клубами «Страсбург» и «Лион». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Голами за «Страсбург» отличились Жан-Рике Бельград и Лебо Мотиба. У гостей забил Николас Тальяфико.

Украинский защитник хозяев Эдуард Соболь не попал в заявку команды на поединок. В июле сообщалось, что украинец получил растяжение голеностопа на учебно-тренировочнызх сборах. Сроки восстановления неизвестны.

Лига 1 2023/24. 1-й тур. 13 августа

Страсбург – Лион – 2:1

Голы: Бельград, 63, Мотиба, 75 – Тальяфико, 88

Видеообзор матча:

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Тальяфико (Лион).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Лебо Мотиба (Страсбург).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Жанрикне Беллегард (Страсбург).
По теме:
Ісландия – Украина – 69:82. Сине-желтые вышли в полуфинал. Видеообзор матча
Кубок Италии. Фиаско Монцы. Разгромы от Удинезе, Пармы, Сассуоло
ВИДЕО. Бетис и Осасуна с побед стартовали в сезоне Ла Лиги
Страсбург Эдуард Соболь Лион чемпионат Франции по футболу Лига 1 видео голов и обзор Николас Тальяфико
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сухой матч, 1 сейв. Названа оценка Лунина за поединок Атлетик – Реал
Футбол | 13 августа 2023, 09:26 2
Сухой матч, 1 сейв. Названа оценка Лунина за поединок Атлетик – Реал
Сухой матч, 1 сейв. Названа оценка Лунина за поединок Атлетик – Реал

Мадридская команда обыграла соперников со счетом 2:0

Детали дебюта Довбика за Жирону: ключевая статистика форварда
Футбол | 13 августа 2023, 09:02 6
Детали дебюта Довбика за Жирону: ключевая статистика форварда
Детали дебюта Довбика за Жирону: ключевая статистика форварда

Артем забил гол, реализовав свой единственный момент в поединке

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 августа
Футбол | 14.08.2023, 07:40
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 августа
Романо «дал в штангу»: стали известны детали трансфера Трубина
Футбол | 13.08.2023, 19:38
Романо «дал в штангу»: стали известны детали трансфера Трубина
Романо «дал в штангу»: стали известны детали трансфера Трубина
Новый партнер для Миколенко. Эвертон усилился форвардом из Спортинга
Футбол | 14.08.2023, 06:23
Новый партнер для Миколенко. Эвертон усилился форвардом из Спортинга
Новый партнер для Миколенко. Эвертон усилился форвардом из Спортинга
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Энтони ДЖОШУА: «У меня болит спина из-за того, что я тяну хэвивейт»
Энтони ДЖОШУА: «У меня болит спина из-за того, что я тяну хэвивейт»
13.08.2023, 09:05 3
Бокс
Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?
Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?
13.08.2023, 21:55 4
Футбол
ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»
ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»
12.08.2023, 18:47 2
Футбол
«Украинская фантастика». Фаны Жироны – про перфоманс Довбика и Цыганкова
«Украинская фантастика». Фаны Жироны – про перфоманс Довбика и Цыганкова
13.08.2023, 07:00 9
Футбол
Свитолина, Калинина и Костюк узнали первых соперниц на турнире в Цинциннати
Свитолина, Калинина и Костюк узнали первых соперниц на турнире в Цинциннати
12.08.2023, 17:43 4
Теннис
Сумасшедшая развязка и победа в овертайме. Украина обыграла Болгарию
Сумасшедшая развязка и победа в овертайме. Украина обыграла Болгарию
12.08.2023, 19:05 7
Баскетбол
Фанаты Челси просто уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
Фанаты Челси просто уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
14.08.2023, 00:20 14
Футбол
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
14.08.2023, 01:50
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем