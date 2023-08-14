ВИДЕО. Страсбург без Соболя обыграл Лион в 1-м туре Лиги 1 2023/24
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля
13 августа состоялся матч 1-го тура Лиги 1 2023/24 между клубами «Страсбург» и «Лион». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Голами за «Страсбург» отличились Жан-Рике Бельград и Лебо Мотиба. У гостей забил Николас Тальяфико.
Украинский защитник хозяев Эдуард Соболь не попал в заявку команды на поединок. В июле сообщалось, что украинец получил растяжение голеностопа на учебно-тренировочнызх сборах. Сроки восстановления неизвестны.
Лига 1 2023/24. 1-й тур. 13 августа
Страсбург – Лион – 2:1
Голы: Бельград, 63, Мотиба, 75 – Тальяфико, 88
Видеообзор матча:
События матча
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