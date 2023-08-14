С обязательным выкупом. Дженоа арендовал бразильского форварда Милана

Бразильский нападающий Жуниор Мессиас официально перешел из «Милана» в «Дженоа».

32-летний бразильский футболист будет выступать за «Дженоа» на правах аренды до июня 2024 года.

«Дженоа» обязан выкупить контракт игрока по окончании действия аренды.

Итальянский «Дженоа» летом вернулся в Серию A, элитный итальянский дивизион.

В активе Мессиаса за два сезона в «Милане» – 41 матчей и 10 голов в Серии А, а также 11 поединков с 2 забитыми мячами в Лиге чемпионов.