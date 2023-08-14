С обязательным выкупом. Дженоа арендовал бразильского форварда Милана
Жуниор Мессиас на правах аренды будет играть за «Дженоа» до июня 2024 года
Бразильский нападающий Жуниор Мессиас официально перешел из «Милана» в «Дженоа».
32-летний бразильский футболист будет выступать за «Дженоа» на правах аренды до июня 2024 года.
«Дженоа» обязан выкупить контракт игрока по окончании действия аренды.
Итальянский «Дженоа» летом вернулся в Серию A, элитный итальянский дивизион.
В активе Мессиаса за два сезона в «Милане» – 41 матчей и 10 голов в Серии А, а также 11 поединков с 2 забитыми мячами в Лиге чемпионов.
📝 Walter Junior Messias è un nuovo giocatore del Genoa. Il calciatore brasiliano, nato a Belo Horizonte il 13/05/1991, arriva dall'AC Milan in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Vanta 87 presenze con 19 reti in Serie A e 11 presenze con 2… pic.twitter.com/L0UPrhY8tq— Genoa CFC (@GenoaCFC) August 11, 2023
🇧🇷⚽️🔴🔵 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶𝗮𝘀 𝗝𝗿. pic.twitter.com/lhzzb9rgSx— Genoa CFC (@GenoaCFC) August 11, 2023
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