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  4. С обязательным выкупом. Дженоа арендовал бразильского форварда Милана
Италия
14 августа 2023, 04:59 | Обновлено 14 августа 2023, 05:30
59
0

С обязательным выкупом. Дженоа арендовал бразильского форварда Милана

Жуниор Мессиас на правах аренды будет играть за «Дженоа» до июня 2024 года

14 августа 2023, 04:59 | Обновлено 14 августа 2023, 05:30
59
0
С обязательным выкупом. Дженоа арендовал бразильского форварда Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Жуниор Мессиас

Бразильский нападающий Жуниор Мессиас официально перешел из «Милана» в «Дженоа».

32-летний бразильский футболист будет выступать за «Дженоа» на правах аренды до июня 2024 года.

«Дженоа» обязан выкупить контракт игрока по окончании действия аренды.

Итальянский «Дженоа» летом вернулся в Серию A, элитный итальянский дивизион.

В активе Мессиаса за два сезона в «Милане» – 41 матчей и 10 голов в Серии А, а также 11 поединков с 2 забитыми мячами в Лиге чемпионов.

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Жуниор Мессиас Милан Дженоа аренда игрока трансферы трансферы Серии A
Источник ФК Дженоа
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