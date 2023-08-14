13.08.2023 20:30 – FT 1 : 2
Испания14 августа 2023, 03:23 | Обновлено 14 августа 2023, 03:58
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ВИДЕО. Бетис и Осасуна с побед стартовали в сезоне Ла Лиги
В уик-энд начался новый сезон чемпионата Испании
14 августа 2023, 03:23 | Обновлено 14 августа 2023, 03:58
16
0
В уик-энд начался новый сезон чемпионата Испании.
Бетис и Осасуна с побед стартовали в сезоне Ла Лиги. Смотрите видеообзоры матчей.
Ла Лига. 1-й тур, 14 августа
Сельта – Осасуна – 0:2
Голы: Рубен Гарсия, 24, Мои Гомес, 74.
Вильярреал – Бетис – 1:2
Голы: Куэнка, 61 – Aйосе Перес, 20, Виллиан Жозе, 90+5
Лас-Пальмас – Мальорка – 1:1
Голы: Хонатан Виера, 29 (пен) – Антонио Раильо, 70
События матча
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Виллиан Жозе (Бетис).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Хорхе Куэнка (Вильярреал).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Бетис).
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