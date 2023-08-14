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Италия
14 августа 2023, 01:31 | Обновлено 14 августа 2023, 01:54
66
0

Это второй вратарь. Голкипер Сампдории составит конкуренцию Зоммеру в Интер

Эмиль Аудеро перешёл в итальянскую команду «нерадзурри» на правах аренды

14 августа 2023, 01:31 | Обновлено 14 августа 2023, 01:54
66
0
Это второй вратарь. Голкипер Сампдории составит конкуренцию Зоммеру в Интер
Twitter. Эмиль Аудеро

Итальянский вратарь Эмиль Аудеро перешел из «Сампдории» в «Интер» на правах аренды.

26-летний итальянец подписал арендный контракт с «нерадзурри» сроком на 1 год с возможностью выкупа.

Эмиль в прошлом сезоне сыграл за «Сампдорию» 26 матчей.

Напомним, что в текущее трансферное окно «Интер» уже оформил одного вратаря – Яна Зоммера из Баварии.

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Эмиль Аудеро Сампдория Интер Милан трансферы Серии A трансферы аренда игрока
Источник ФК Интер Майами
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