Италия14 августа 2023, 01:31 | Обновлено 14 августа 2023, 01:54
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Это второй вратарь. Голкипер Сампдории составит конкуренцию Зоммеру в Интер
Эмиль Аудеро перешёл в итальянскую команду «нерадзурри» на правах аренды
14 августа 2023, 01:31 | Обновлено 14 августа 2023, 01:54
66
0
Итальянский вратарь Эмиль Аудеро перешел из «Сампдории» в «Интер» на правах аренды.
26-летний итальянец подписал арендный контракт с «нерадзурри» сроком на 1 год с возможностью выкупа.
Эмиль в прошлом сезоне сыграл за «Сампдорию» 26 матчей.
Напомним, что в текущее трансферное окно «Интер» уже оформил одного вратаря – Яна Зоммера из Баварии.
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🎥 Emil Audero's first day as a Nerazzurro! 🖤💙#ForzaInter #WelcomeEmil— Inter (@Inter_en) August 11, 2023
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