Это второй вратарь. Голкипер Сампдории составит конкуренцию Зоммеру в Интер

Итальянский вратарь Эмиль Аудеро перешел из «Сампдории» в «Интер» на правах аренды.

26-летний итальянец подписал арендный контракт с «нерадзурри» сроком на 1 год с возможностью выкупа.

Эмиль в прошлом сезоне сыграл за «Сампдорию» 26 матчей.

Напомним, что в текущее трансферное окно «Интер» уже оформил одного вратаря – Яна Зоммера из Баварии.