Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Нам нужны хорошие игроки, нужно усилить состав»
Главный тренер «Челси» подытожил матч с «Ливерпулем»
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино после ничьей с «Ливерпулем» (1:1) в стартовом матче нового сезона АПЛ рассказал о впечатлениях от дебюта.
«Мы пропустили только один удар в створ ворот от «Ливерпуля». Я думаю, что команда была сплочена. Нам нужны хорошие игроки, нам нужно улучшить состав. Главное – это найти правильное сочетание.
Я не знаю, сможем ли мы быть более солидными. Нам нужно создавать больше моментов, чтобы иметь возможность забивать больше голов. Это первый шаг, я доволен», – сказал Почеттино.
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