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Челси
13.08.2023 18:30 – FT 1 : 1
Ливерпуль
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Англия
13 августа 2023, 23:27 | Обновлено 13 августа 2023, 23:30
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0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Нам нужны хорошие игроки, нужно усилить состав»

Главный тренер «Челси» подытожил матч с «Ливерпулем»

13 августа 2023, 23:27 | Обновлено 13 августа 2023, 23:30
370
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Нам нужны хорошие игроки, нужно усилить состав»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино после ничьей с «Ливерпулем» (1:1) в стартовом матче нового сезона АПЛ рассказал о впечатлениях от дебюта.

«Мы пропустили только один удар в створ ворот от «Ливерпуля». Я думаю, что команда была сплочена. Нам нужны хорошие игроки, нам нужно улучшить состав. Главное – это найти правильное сочетание.

Я не знаю, сможем ли мы быть более солидными. Нам нужно создавать больше моментов, чтобы иметь возможность забивать больше голов. Это первый шаг, я доволен», – сказал Почеттино.

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Челси - Ливерпуль Маурисио Почеттино пресс-конференция
Источник Football London
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