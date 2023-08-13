Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Нам нужны хорошие игроки, нужно усилить состав»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино после ничьей с «Ливерпулем» (1:1) в стартовом матче нового сезона АПЛ рассказал о впечатлениях от дебюта.

«Мы пропустили только один удар в створ ворот от «Ливерпуля». Я думаю, что команда была сплочена. Нам нужны хорошие игроки, нам нужно улучшить состав. Главное – это найти правильное сочетание.

Я не знаю, сможем ли мы быть более солидными. Нам нужно создавать больше моментов, чтобы иметь возможность забивать больше голов. Это первый шаг, я доволен», – сказал Почеттино.