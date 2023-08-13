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Украина. Премьер лига13 августа 2023, 22:05 | Обновлено 13 августа 2023, 22:16
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Шахтер – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 августа в 17:00 поединок 3-го тура Украинской Премьер-Лиги
13 августа 2023, 22:05 | Обновлено 13 августа 2023, 22:16
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В понедельник, 14 августа, состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Александрия». Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Шахтер» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Александрия»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
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