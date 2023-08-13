В понедельник, 14 августа, состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Александрия». Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало в 17:00.

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«Шахтер» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Александрия»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».