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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
14.08.2023 17:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 августа 2023, 22:05 | Обновлено 13 августа 2023, 22:16
60
0

Шахтер – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 августа в 17:00 поединок 3-го тура Украинской Премьер-Лиги

13 августа 2023, 22:05 | Обновлено 13 августа 2023, 22:16
60
0
Шахтер – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В понедельник, 14 августа, состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Александрия». Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Александрия»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Александрия Шахтер - Александрия смотреть онлайн
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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