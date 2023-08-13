Денис БЕЗБОРОДЬКО: «Гол в ворота Вереса – не случайный»

В третьем туре УПЛ нападающий «Колоса» Денис Безбородько открыл счет в матче с «Вересом», внеся весомый вклад в победу своей команды.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua Денис Безбородько поделился своими впечатлениями от противостояния с ровенчанами и рассказал, какие задачи поставил перед собой в новом сезоне:

– Если откровенно, то последний раз планировал сколько хочу забить голов еще лет 5–6 назад. Сейчас для меня главное – не личные показатели, а командные победы.

– То, что «Колос» после трех туров находится среди лидеров – неожиданность?

– Мы не считаем, что прыгнули выше головы. Чемпионат только стартовал и нашими оппонентами были не топовые команды. Поэтому все спокойно анализируем, прекрасно осознавая, что главные испытания – впереди.

– Твой гол в ворота «Вереса» – не из случайных?

– Нет, эту комбинацию наигрывали на тренировках, я знал, куда сделает передачу Павел Ориховский, и моя задача была – освободиться от опеки защитников.

– «Верес» чем-то удивил?

– Чтаранием использовать что-то похожее на «ромб» внутри поля. Пока что у ровенчан не все получалось, но это опасно для визави.

– Что помогает ковалевцам на старте диктовать условия соперникам?

– Производительно поработали на собрании, у нас квалифицированный тренерский штаб. Надлежащим образом доукомплектовались, теперь у нас длинная скамья запасных.

Подрастает перспективное изменение, чего стоит только 17-летний Артем Гусол с его реактивной скоростью. Наконец, в команде – отличный микроклимат, все горят желанием доказать, что «Колос» может играть лучше, чем в прошлом сезоне.

– Если уж зашла речь о конкуренции, то кто еще может в «Колосе» сыграть роль «девятки»?

– Антон Салабай, Владислав Великан, недавно подписали бразильского легионера Лукаса Ранжела, но он еще восстанавливается после травмы. Я выхожу в стартовом составе, но успокаиваться не стоит.

– В следующем туре «Колос» ждет выезд во Львов и противостояние с сенсационным «Движением», которое выступает без потерь.

– Мы обладаем информацией, что «Рух» – волевая команда, отлично физически подготовленная, которая достигала нужных результатов во втором тайме. С львовянами будет интересно померяться силами, будет бой, ведь ковалевцы тоже настроены серьезно.