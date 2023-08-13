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13 августа 2023, 21:27 | Обновлено 13 августа 2023, 22:01
503
1

ВИДЕО. Макаренко забил первый гол за Ордабасы, Беседин остался в запасе

32-летний полузащитник забил гол на 40-й минуте матча против «Кайсара»

13 августа 2023, 21:27 | Обновлено 13 августа 2023, 22:01
503
1
ВИДЕО. Макаренко забил первый гол за Ордабасы, Беседин остался в запасе
ФК Ордабасы. Евгений Макаренко

Украинский хавбек Евгений Макаренко забил свой первый гол за команду «Ордабасы» из Казахстана.

32-летний полузащитник забил гол на 40-й минуте матча «Ордабасы» против «Кайсара» в 19-м туре чемпионата Казахстана.

Украинец сделал счет 2:0 в пользу своей команды [видео гола], и затем «Ордабасы» одержал победу со счетом 3:2.

Украинский нападающий Артем Беседин впервые попал в заявку «Ордабасы», но весь матч оставался в резерве.

«Ордабасы» после 18 сыгранных матчей лидирует в чемпионате Казахстана (45 очков), опережая «Актобе» и «Астану» (по 39).

Чемпионат Казахстана 2023. Турнирная таблица

ВИДЕО. Макаренко забил первый гол за Ордабасы

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Евгений Макаренко видео голов и обзор Ордабасы Кайсар чемпионат Казахстана по футболу Артем Беседин
Источник Sport.ua
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Serhii P.
цей олень навіть в Казахстані не грає ))
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