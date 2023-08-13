Сага набирает оборотов: Мбаппе дал ПСЖ новое обещание
Флорентино Перес точно будет недоволен
Французский нападающий Килиан Мбаппе пообещал «ПСЖ», что не уйдет из клуба на правах свободного агента, сообщает французская газета L'Equipe.
Парижане хотят продлить контракт с Килианом до июня 2025 года и готовы дать ему гарантию трансфера в «Реал» по завершению сезона 2023/24. Действующее соглашение звезды рассчитано до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» не готов платить за Килиана много и хотел бы оформить трансфер на правах свободного агента.
В прошлом сезоне 24-летний нападающий провел 43 матча, в которых забил 41 гол и отдал 10 ассистов.
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