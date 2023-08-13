Сага набирает оборотов: Мбаппе дал ПСЖ новое обещание

Французский нападающий Килиан Мбаппе пообещал «ПСЖ», что не уйдет из клуба на правах свободного агента, сообщает французская газета L'Equipe.

Парижане хотят продлить контракт с Килианом до июня 2025 года и готовы дать ему гарантию трансфера в «Реал» по завершению сезона 2023/24. Действующее соглашение звезды рассчитано до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» не готов платить за Килиана много и хотел бы оформить трансфер на правах свободного агента.

В прошлом сезоне 24-летний нападающий провел 43 матча, в которых забил 41 гол и отдал 10 ассистов.