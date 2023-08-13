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  4. Источник: Мбаппе согласился продлить контракт с ПСЖ
Франция
13 августа 2023, 14:55 | Обновлено 13 августа 2023, 16:11
2116
4

Источник: Мбаппе согласился продлить контракт с ПСЖ

Сам клуб пообещал продать форварда летом 2024 года

13 августа 2023, 14:55 | Обновлено 13 августа 2023, 16:11
2116
4
Источник: Мбаппе согласился продлить контракт с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Сага вокруг Килиана Мбаппе и «ПСЖ», похоже, близка к мирному для обеих сторон разрешению. Ранее стало известно, что форвард вернулся к тренировкам с командой.

Теперь же французские СМИ сообщают о том, что Мбаппе согласился продлить контракт с «ПСЖ» до лета 2025 года. Игрок пообещал, что не покинет клуб свободным агентом. В ответ президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи пообещал, что продаст Мбаппе в «Реал» через год.

Напомним, нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. Форвард отказывался продлевать соглашение и собирался перейти в «Реал» через год свободным агентом. «ПСЖ» угрожал Мбаппе отстранением от тренировок и матчей команды на сезон 2023/2024.

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Килиан Мбаппе ПСЖ продление контракта Нассер Аль-Хелаифи Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Источник L'Equipe
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zhyr
Реал напевно дуже радий)))
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+2
antt
А смисл? Ще на рік. Щоб дати можливість мбапе грати в основі  а не відправити  на банку примусово. А псж нагріти руки на переході . І це вищий рівень єврофутболу.
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0
Дані Рохас
насколько африканцы сильны, быстры и превосходят другие народы физически, настолько они довольно зашоренные, честолюбивые и усколобые
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0
Дані Рохас
Мбаппе так себя ведёт будто у него вся карьера впереди, но уже не молод, одна-две травмы и ты не сможешь уже так быстро бегать. Лучше бы о будущем подумал. Хотя зачем будущее если тебя всё равно будут кормить арабы
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-1
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