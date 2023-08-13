Источник: Мбаппе согласился продлить контракт с ПСЖ

Сага вокруг Килиана Мбаппе и «ПСЖ», похоже, близка к мирному для обеих сторон разрешению. Ранее стало известно, что форвард вернулся к тренировкам с командой.

Теперь же французские СМИ сообщают о том, что Мбаппе согласился продлить контракт с «ПСЖ» до лета 2025 года. Игрок пообещал, что не покинет клуб свободным агентом. В ответ президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи пообещал, что продаст Мбаппе в «Реал» через год.

Напомним, нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. Форвард отказывался продлевать соглашение и собирался перейти в «Реал» через год свободным агентом. «ПСЖ» угрожал Мбаппе отстранением от тренировок и матчей команды на сезон 2023/2024.