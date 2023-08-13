Романо «дал в штангу»: стали известны детали трансфера Трубина

Стали известны интересные детали перехода Анатолия Трубина в «Бенфику». Оказалось, что информация Фабрицио Романо о 40%, которые должен получить «Шахтер» после следующего трансфера вратаря, является ложной.

В соглашении действительно прописан процент, который получит «Шахтёр» после следующего трансфера 22-летнего украинца. Но это не 40% от будущей продажи, а 30% от прибыли, как информирует ТаТоТаке.

То есть, от суммы следующего трансфера Анатолия «Бенфика» сначала заберёт себе 10 миллионов евро, которые были потрачены на покупку украинского кипера, а затем от оставшейся суммы отдаст 30% «горнякам».