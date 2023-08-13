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  4. Александрия внесла в заявку футболиста, который был на контракте в Динамо
Украина. Премьер лига
13 августа 2023, 18:43 | Обновлено 13 августа 2023, 19:06
1184
1

Александрия внесла в заявку футболиста, который был на контракте в Динамо

Богдан Билошевский присоединится к команде Руслана Ротаня

13 августа 2023, 18:43 | Обновлено 13 августа 2023, 19:06
1184
1
Александрия внесла в заявку футболиста, который был на контракте в Динамо
Динамо Киев. Богдан Билошевский

«Александрия» внесла в заявку на сезон опорного полузащитника «Динамо Киев» Богдана Билошевского. Переход произошёл на правах свободного агента, сообщает Transfermarkt. Также источник дает информацию о сроке контракта игрока – 2 года.

Прошлый сезон Богдан также провел в «Александрии», но сыграл всего 3 матча.

В общей сложности 23-летний футболист сыграл на взрослом уровне только 13 матчей: 8 за «Черноморец», 2 за «Десну» и 3 за «Александрию». За киевское «Динамо», воспитанником которого является Билошевский, игрок не провел ни одного матча.

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Богдан Билошевский Александрия Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Источник Transfermarkt
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Gargantua
игрок с очень большим потенциалом.
его невостребованность для меня загадка
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