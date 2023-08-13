Александрия внесла в заявку футболиста, который был на контракте в Динамо

«Александрия» внесла в заявку на сезон опорного полузащитника «Динамо Киев» Богдана Билошевского. Переход произошёл на правах свободного агента, сообщает Transfermarkt. Также источник дает информацию о сроке контракта игрока – 2 года.

Прошлый сезон Богдан также провел в «Александрии», но сыграл всего 3 матча.

В общей сложности 23-летний футболист сыграл на взрослом уровне только 13 матчей: 8 за «Черноморец», 2 за «Десну» и 3 за «Александрию». За киевское «Динамо», воспитанником которого является Билошевский, игрок не провел ни одного матча.