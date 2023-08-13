Украина. Премьер лига13 августа 2023, 17:56 | Обновлено 13 августа 2023, 18:10
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Матч Кривбасс – ЛНЗ начался позже из-за воздушной тревоги
Команды начали игру в 17:45
13 августа 2023, 17:56 | Обновлено 13 августа 2023, 18:10
418
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Сегодня, 13 августа, в 17:00 должен был начаться матч 3 тура Украинской Премьер-лиги между криворожским «Кривбассом» и черкасским ЛНЗ.
Начало матча было отложено из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.
В 17.45 команды вышли на поле и игра началась.
Sport.ua проводит текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – ЛНЗ.
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