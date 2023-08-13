Матч Кривбасс – ЛНЗ начался позже из-за воздушной тревоги

Сегодня, 13 августа, в 17:00 должен был начаться матч 3 тура Украинской Премьер-лиги между криворожским «Кривбассом» и черкасским ЛНЗ.

Начало матча было отложено из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.

В 17.45 команды вышли на поле и игра началась.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – ЛНЗ.