Мудрик – в запасе Челси на матч с Ливерпулем

Сегодня, 13 августа «Челси» Михаила Мудрика в центральном матче первого тура АПЛ сезона 2023/2024 примет «Ливерпуль». Начало матча – в 18:30 по киевскому времени.

Украинский вингер остался в запасе своей команды на дебютный матч Маурисио Почеттино на посту главного тренера «Синих».

Стартовые составы команд:

«Челси»: Санчес, Дисаси, Тиаго Силва, Колуилл, Джеймс, Энцо Фернандес, Галлахер, Чуквуэмека, Чилуэлл, Стерлинг, Джексон

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Макаллистер, Собослай, Гакпо, Диас, Салах, Жота