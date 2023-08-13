Мудрик – в запасе Челси на матч с Ливерпулем
Центральный матч тура в АПЛ
Сегодня, 13 августа «Челси» Михаила Мудрика в центральном матче первого тура АПЛ сезона 2023/2024 примет «Ливерпуль». Начало матча – в 18:30 по киевскому времени.
Украинский вингер остался в запасе своей команды на дебютный матч Маурисио Почеттино на посту главного тренера «Синих».
Стартовые составы команд:
«Челси»: Санчес, Дисаси, Тиаго Силва, Колуилл, Джеймс, Энцо Фернандес, Галлахер, Чуквуэмека, Чилуэлл, Стерлинг, Джексон
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Макаллистер, Собослай, Гакпо, Диас, Салах, Жота
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