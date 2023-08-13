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  4. Мудрик – в запасе Челси на матч с Ливерпулем
Англия
13 августа 2023, 17:37 | Обновлено 13 августа 2023, 18:06
3198
17

Мудрик – в запасе Челси на матч с Ливерпулем

Центральный матч тура в АПЛ

13 августа 2023, 17:37 | Обновлено 13 августа 2023, 18:06
3198
17
Мудрик – в запасе Челси на матч с Ливерпулем
ФК Челси

Сегодня, 13 августа «Челси» Михаила Мудрика в центральном матче первого тура АПЛ сезона 2023/2024 примет «Ливерпуль». Начало матча – в 18:30 по киевскому времени.

Украинский вингер остался в запасе своей команды на дебютный матч Маурисио Почеттино на посту главного тренера «Синих».

Стартовые составы команд:

«Челси»: Санчес, Дисаси, Тиаго Силва, Колуилл, Джеймс, Энцо Фернандес, Галлахер, Чуквуэмека, Чилуэлл, Стерлинг, Джексон

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Макаллистер, Собослай, Гакпо, Диас, Салах, Жота

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Челси Ливерпуль Челси - Ливерпуль Английская Премьер-лига Михаил Мудрик стартовые составы чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 17
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Fitness.sports
Какой ужас десятка в запасе, дожились.
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0
Gargantua
помните ник Запасной?
это было пророчество
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0
Burevestnik
дивно якось.
дали №10 - номер основи, але шось пішло не так   
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-3
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Mr Voevudskiy
Опять 25
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-3
Skillz
Це вам не пенсів у шоуматчі марно ганяти, тут потрібно у футбол вміти грати
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-4
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🔱Avtoigor🔱
Нічого дивного, це вже закономірно, прикрашає лаву запасних
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-7
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