Кривбасс – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 3-м туре УПЛ
Сегодня, 13 августа «Кривбасс» в третьем туре УПЛ сезона 2023/2024 в Кривом Роге на стадионе «Горняк» примет новичка элитного дивизионе, черкасский «ЛНЗ». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд Юрия Вернидуба и Александра Ковпака на матч:
«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Задерака, Илич, Бизимана, Лунев, Хомченовский, Кожушко
«ЛНЗ» Черкассы: Пеньков, Бойко, Лопыренок, Муравский, Наумец, Норенков, Прядун, Савин, Стасюк, Хамелюк
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