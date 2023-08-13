Кривбасс – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 13 августа «Кривбасс» в третьем туре УПЛ сезона 2023/2024 в Кривом Роге на стадионе «Горняк» примет новичка элитного дивизионе, черкасский «ЛНЗ». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Вернидуба и Александра Ковпака на матч:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Задерака, Илич, Бизимана, Лунев, Хомченовский, Кожушко

«ЛНЗ» Черкассы: Пеньков, Бойко, Лопыренок, Муравский, Наумец, Норенков, Прядун, Савин, Стасюк, Хамелюк