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Украина. Премьер лига
13 августа 2023, 16:24 | Обновлено 13 августа 2023, 17:26
721
0

Кривбасс – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 3-м туре УПЛ

13 августа 2023, 16:24 | Обновлено 13 августа 2023, 17:26
721
0
Кривбасс – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
ФК Кривбасс

Сегодня, 13 августа «Кривбасс» в третьем туре УПЛ сезона 2023/2024 в Кривом Роге на стадионе «Горняк» примет новичка элитного дивизионе, черкасский «ЛНЗ». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Вернидуба и Александра Ковпака на матч:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Задерака, Илич, Бизимана, Лунев, Хомченовский, Кожушко

«ЛНЗ» Черкассы: Пеньков, Бойко, Лопыренок, Муравский, Наумец, Норенков, Прядун, Савин, Стасюк, Хамелюк

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Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ Черкассы Кривбасс - ЛНЗ Украинская Премьер-лига стартовые составы чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ
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