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Украина. Премьер лига
13 августа 2023, 16:05 | Обновлено 13 августа 2023, 16:19
1099
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия

В Киевской области на стадионе «Левый берег» состоится поединок 3-го тура украинской Премьер-лиги

13 августа 2023, 16:05 | Обновлено 13 августа 2023, 16:19
1099
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия
ФК Шахтер

В понедельник, 14 августа, пройдет матч 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Александрия».

Поединок состоится на стадионе «Левый берег» урочище «Млиново» Бориспольского района Киевской области и судить его будет арбитр из Киевской области Денис Шурман. Начало матча в 17.00.

«Шахтер» – «Александрия» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Александрия», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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