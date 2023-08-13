В понедельник, 14 августа, пройдет матч 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Александрия».

Поединок состоится на стадионе «Левый берег» урочище «Млиново» Бориспольского района Киевской области и судить его будет арбитр из Киевской области Денис Шурман. Начало матча в 17.00.

«Шахтер» – «Александрия» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Александрия», за которой следите в украинской версии сайта.