Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия
В Киевской области на стадионе «Левый берег» состоится поединок 3-го тура украинской Премьер-лиги
В понедельник, 14 августа, пройдет матч 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Александрия».
Поединок состоится на стадионе «Левый берег» урочище «Млиново» Бориспольского района Киевской области и судить его будет арбитр из Киевской области Денис Шурман. Начало матча в 17.00.
«Шахтер» – «Александрия» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Александрия», за которой следите в украинской версии сайта.
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