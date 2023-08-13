Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин молодец. Спокойный и сосредоточенный»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил выступление украинского голкипера Андрея Лунина в матче 1-го тура Ла Лиги против «Атлетика» Бильбао (победа 2:0):

«Лунин молодец. Он был очень спокойный и сосредоточенный. Он хорошо двигал мяч и хорошо выполнял длинные передачи. Он показал уверенность и концентрацию.

Кепа в «Реале»? Он не игрок «Реала», и я не говорю об игроках, которые не являются игроками нашей команды».

Напомним, основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа выбыл минимум на полгода из-за травмы. «Сливочные» планируют подписать Кепу Аррисабалагу из «Челси».