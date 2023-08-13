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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин молодец. Спокойный и сосредоточенный»
Испания
13 августа 2023, 15:28 |
1866
3

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин молодец. Спокойный и сосредоточенный»

Тренер «Реала» – об игре украинского голкипера

13 августа 2023, 15:28 |
1866
3
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин молодец. Спокойный и сосредоточенный»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил выступление украинского голкипера Андрея Лунина в матче 1-го тура Ла Лиги против «Атлетика» Бильбао (победа 2:0):

«Лунин молодец. Он был очень спокойный и сосредоточенный. Он хорошо двигал мяч и хорошо выполнял длинные передачи. Он показал уверенность и концентрацию.

Кепа в «Реале»? Он не игрок «Реала», и я не говорю об игроках, которые не являются игроками нашей команды».

Напомним, основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа выбыл минимум на полгода из-за травмы. «Сливочные» планируют подписать Кепу Аррисабалагу из «Челси».

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Андрей Лунин Реал - Атлетик
Источник ФК Реал Мадрид
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Комментарии 3
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antt
Він позитивно оцінив те що було на його думку негативним в діях Луніна раніше напевне. Але це про один матч.
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0
Octopus
Надеюсь, Анчелотти правду говорит, а не очередные дежурные фразы.
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0
arrow1418
Треба дати пацану шанс проявити себе , не розумію навіщо було тоді його купувати . Зараз шукають заміну , ще не дай Бог відразу того поставлять в основу. Тоді вже треба буде точно тікати з клуба , я що так станеться .
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0
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