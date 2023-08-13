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  4. Ворскла – Заря. Кане и Юрченко выйдут в основе
Украина. Премьер лига
13 августа 2023, 14:08 |
288
0

Ворскла – Заря. Кане и Юрченко выйдут в основе

Стали известны составы команд

13 августа 2023, 14:08 |
288
0
Ворскла – Заря. Кане и Юрченко выйдут в основе
ФК Ворскла

Сегодня, 13 августа полтавская «Ворскла» в матче третьего тура чемпионата Украины сезона 2023/2024 примет луганскую «Зарю». Начало поединка в Полтаве на стадионе имени Бутовского – в 15:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд Виктора Скрипника и Ненада Лалатовича на матч:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Чеснаков, Павлюк, Крупский, Бацула, Сантана, Кане, Скляр, Юрченко, Степанюк

«Заря»: Турбаевский, Снурницин, Батагов, Джордан, Вантух, Кирюханцев, Дришлюк, Волошин, Мишнев, Антюх, Герреро

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Ворскла Полтава Заря Луганск Ворскла - Заря Украинская Премьер-лига стартовые составы
Источник УПЛ
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