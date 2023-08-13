Ворскла – Заря. Кане и Юрченко выйдут в основе
Стали известны составы команд
Сегодня, 13 августа полтавская «Ворскла» в матче третьего тура чемпионата Украины сезона 2023/2024 примет луганскую «Зарю». Начало поединка в Полтаве на стадионе имени Бутовского – в 15:00 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд Виктора Скрипника и Ненада Лалатовича на матч:
«Ворскла»: Исенко, Пердута, Чеснаков, Павлюк, Крупский, Бацула, Сантана, Кане, Скляр, Юрченко, Степанюк
«Заря»: Турбаевский, Снурницин, Батагов, Джордан, Вантух, Кирюханцев, Дришлюк, Волошин, Мишнев, Антюх, Герреро
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