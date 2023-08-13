Томас ТУХЕЛЬ: «Мне просто жалко Гарри Кейна»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение 0:3 от «РБ Лейпциг» в матче за Суперкубок Германии, который стал дебютным поединком для Гарри Кейна в составе чемпионом Германии:

«Мне просто жалко Харри Кейна – он, видимо, думает, что мы не тренировались четыре недели. Наше сегодняшнее выступление не имело ничего общего с тем, что мы планировали сделать. Это очень горький вечер, приношу свои извинения.

Мы были озадачены. Я не знаю, почему. У меня нет ответа на этот вопрос. По-видимому, это что-то в психологической плоскости. У меня нет решения прямо сейчас. Я встревожен и очень разочарован. Наш стиль игры нельзя было узнать».