Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Томас ТУХЕЛЬ: «Мне просто жалко Гарри Кейна»
Германия
13 августа 2023, 13:39 |
2655
2

Томас ТУХЕЛЬ: «Мне просто жалко Гарри Кейна»

Тренер «Баварии» – о поражении от «РБ Лейпциг»

13 августа 2023, 13:39 |
2655
2
Томас ТУХЕЛЬ: «Мне просто жалко Гарри Кейна»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение 0:3 от «РБ Лейпциг» в матче за Суперкубок Германии, который стал дебютным поединком для Гарри Кейна в составе чемпионом Германии:

«Мне просто жалко Харри Кейна – он, видимо, думает, что мы не тренировались четыре недели. Наше сегодняшнее выступление не имело ничего общего с тем, что мы планировали сделать. Это очень горький вечер, приношу свои извинения.

Мы были озадачены. Я не знаю, почему. У меня нет ответа на этот вопрос. По-видимому, это что-то в психологической плоскости. У меня нет решения прямо сейчас. Я встревожен и очень разочарован. Наш стиль игры нельзя было узнать».

По теме:
Тоттенхэм объявил, кто станет новым капитаном команды после ухода Кейна
Хет-трик Ольмо и дебют Кейна. РБ Лейпциг завоевал Суперкубок Германии
Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Томас Тухель Бавария Гарри Кейн Суперкубок Германии по футболу РБ Лейпциг
Источник The Sun
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Без Мбаппе и Неймара не справились. ПСЖ не смог обыграть Лорьян
Футбол | 13 августа 2023, 09:40 2
ВИДЕО. Без Мбаппе и Неймара не справились. ПСЖ не смог обыграть Лорьян
ВИДЕО. Без Мбаппе и Неймара не справились. ПСЖ не смог обыграть Лорьян

Игра завершилась со счетом 0:0

«Украинская фантастика». Фаны Жироны – про перфоманс Довбика и Цыганкова
Футбол | 13 августа 2023, 07:00 11
«Украинская фантастика». Фаны Жироны – про перфоманс Довбика и Цыганкова
«Украинская фантастика». Фаны Жироны – про перфоманс Довбика и Цыганкова

Артем забил после передачи Виктора в матче против «Реала Сосьедад»

Филиппов и Леднев – в старте. Составы на матч 3-го тура УПЛ Минай – Днепр-1
Футбол | 13.08.2023, 11:59
Филиппов и Леднев – в старте. Составы на матч 3-го тура УПЛ Минай – Днепр-1
Филиппов и Леднев – в старте. Составы на матч 3-го тура УПЛ Минай – Днепр-1
ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»
Футбол | 12.08.2023, 18:47
ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»
ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»
Сумасшедшая развязка и победа в овертайме. Украина обыграла Болгарию
Баскетбол | 12.08.2023, 19:05
Сумасшедшая развязка и победа в овертайме. Украина обыграла Болгарию
Сумасшедшая развязка и победа в овертайме. Украина обыграла Болгарию
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Soler61
Нужно вернуть тренера 
Ответить
+2
Віталій Яценко
Я впевнений, що букмекерам можна починати приймати ставки на відставку Тухеля. Він як прийшов, так і піде. Безславно.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как Энтони Джошуа потушил свет Роберту Хелениусу в 7-м раунде
ВИДЕО. Как Энтони Джошуа потушил свет Роберту Хелениусу в 7-м раунде
13.08.2023, 02:23
Бокс
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
12.08.2023, 09:40 23
Футбол
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
12.08.2023, 09:05
Теннис
Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть
Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть
11.08.2023, 11:40 58
Футбол
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
12.08.2023, 18:01 13
Теннис
Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто
Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто
11.08.2023, 10:45
Теннис
Кандидат в сборную Украины получил капитанскую повязку в клубе АПЛ
Кандидат в сборную Украины получил капитанскую повязку в клубе АПЛ
11.08.2023, 21:10 7
Футбол
Известна первая полуфинальная пара женского ЧМ-2023
Известна первая полуфинальная пара женского ЧМ-2023
11.08.2023, 12:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем