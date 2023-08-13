Экс-капитан Марселя продолжит карьеру в Бразилии

36-летний французский полузащитник Димитри Пайет продолжит свою карьеру в чемпионате Бразилии. Как сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, он станет игроком клуба «Васко де Гама» из Рио-де-Жанейро.

По информации Романо, Пайет подпишет с бразильским клубом контракт на два года – до конца июня 2025 года.

Пайет перейдет в «Васко да Гама» на правах свободного агента. В июле бывший игрок сборной Франции покинул «Марсель», за который выступал с 2017 года и где носил капитанскую повязку.