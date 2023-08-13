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Бразилия
13 августа 2023, 13:27 | Обновлено 13 августа 2023, 13:28
402
0

Экс-капитан Марселя продолжит карьеру в Бразилии

Димитри Пайет будет выступать за «Васко да Гама»

13 августа 2023, 13:27 | Обновлено 13 августа 2023, 13:28
402
0
Экс-капитан Марселя продолжит карьеру в Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Димитри Пайет

36-летний французский полузащитник Димитри Пайет продолжит свою карьеру в чемпионате Бразилии. Как сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, он станет игроком клуба «Васко де Гама» из Рио-де-Жанейро.

По информации Романо, Пайет подпишет с бразильским клубом контракт на два года – до конца июня 2025 года.

Пайет перейдет в «Васко да Гама» на правах свободного агента. В июле бывший игрок сборной Франции покинул «Марсель», за который выступал с 2017 года и где носил капитанскую повязку.

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Димитри Пайет Васко да Гама Фабрицио Романо Марсель
Источник Фабрицио Романо
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