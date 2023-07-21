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Франция
21 июля 2023, 16:27 | Обновлено 21 июля 2023, 16:28
324
0

ОФИЦИАЛЬНО. Капитан Марселя покинул клуб

Димитри Пайет стал свободным агентом

21 июля 2023, 16:27 | Обновлено 21 июля 2023, 16:28
324
0
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан Марселя покинул клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Димитри Пайет

«Марсель» официально сообщил о прекращении сотрудничества с полузащитником и капитаном команды Димитри Пайетом. 36-летний француз стал свободным агентом.

Пайет выступал за «Марсель» в 2013–2015 и 2017–2023 годах. Суммарно провел за клуб 326 матчей во всех турнирах, и отличился в них 78 голами и 95 ассистами.

«Хотел бы поблагодарить Пайета за вклад, который он внес в результаты команды. Хочу отдать должное его любви к клубу, болельщикам и городу. Он является символом этой прочной связи между «Олимпиком» и Марселем. Желаю ему всего самого лучшего на следующем этапе жизни», – заявил президент «Марселя» Пабло Лонгория.

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Марсель Димитри Пайет свободный агент
Источник ФК Марсель
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