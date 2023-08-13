Дали заднюю? Мбаппе вернулся к тренировкам с ПСЖ

«ПСЖ» официально сообщил о том, что сегодня утром форвард команды Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с командой:

«После очень конструктивных и позитивных дискуссий между «ПСЖ» и Килианом Мбаппе перед матчем «ПСЖ» — «Лорьян», игрок этим утром вернулся к тренировкам с командой».

Напомним, вчера «ПСЖ» в первом туре Лиги 1 без Мбаппе сыграл вничью 0:0 с «Лорьяном». Ранее чемпионы Франции отстранили Мбаппе от тренировок и матчей команды из-за нежелания форварда продлевать контракт или покидать команду нынешним летом.