ВИДЕО. Без Мбаппе и Неймара не справились. ПСЖ не смог обыграть Лорьян

12 августа состоялся матч 1-го тура Лиги 1 между клубами «ПСЖ» и «Лорьян». Игра завершилась со счетом 0:0.

Нападающие Киллиан Мбаппе и Неймар, а также полузащитник Марко Верратти не попали в заявку парижан.

«ПСЖ» является действующим чемпионом Франции. В летнее межсезонье команду возглавил испанец Луис Энрике. «Лорьян» в прошлой кампании чемпионата Франции занял 10-е место.

В следующем туре «ПСЖ» сыграет против «Тулузы», а «Лорьян» встретится с «Ниццей».

Лига 1. 1-й тур. 12 августа

ПСЖ – Лорьян – 0:0

Видеообзор матча:

C'est fini au Parc des Princes sur ce score de 0 à 0. #PSGFCL pic.twitter.com/Agvvz45fpm — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2023