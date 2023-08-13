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Чемпионат Франции
ПСЖ
12.08.2023 22:00 – FT 0 : 0
Лорьян
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
13 августа 2023, 09:40 | Обновлено 13 августа 2023, 09:41
208
0

ВИДЕО. Без Мбаппе и Неймара не справились. ПСЖ не смог обыграть Лорьян

Игра завершилась со счетом 0:0

13 августа 2023, 09:40 | Обновлено 13 августа 2023, 09:41
208
0
ВИДЕО. Без Мбаппе и Неймара не справились. ПСЖ не смог обыграть Лорьян
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

12 августа состоялся матч 1-го тура Лиги 1 между клубами «ПСЖ» и «Лорьян». Игра завершилась со счетом 0:0.

Нападающие Киллиан Мбаппе и Неймар, а также полузащитник Марко Верратти не попали в заявку парижан.

«ПСЖ» является действующим чемпионом Франции. В летнее межсезонье команду возглавил испанец Луис Энрике. «Лорьян» в прошлой кампании чемпионата Франции занял 10-е место.

В следующем туре «ПСЖ» сыграет против «Тулузы», а «Лорьян» встретится с «Ниццей».

Лига 1. 1-й тур. 12 августа

ПСЖ – Лорьян – 0:0

Видеообзор матча:

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ПСЖ Лорьян чемпионат Франции по футболу Лига 1 Килиан Мбаппе Неймар Луис Энрике
Источник Sport.ua
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