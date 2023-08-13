ВИДЕО. Без Мбаппе и Неймара не справились. ПСЖ не смог обыграть Лорьян
Игра завершилась со счетом 0:0
12 августа состоялся матч 1-го тура Лиги 1 между клубами «ПСЖ» и «Лорьян». Игра завершилась со счетом 0:0.
Нападающие Киллиан Мбаппе и Неймар, а также полузащитник Марко Верратти не попали в заявку парижан.
«ПСЖ» является действующим чемпионом Франции. В летнее межсезонье команду возглавил испанец Луис Энрике. «Лорьян» в прошлой кампании чемпионата Франции занял 10-е место.
В следующем туре «ПСЖ» сыграет против «Тулузы», а «Лорьян» встретится с «Ниццей».
Лига 1. 1-й тур. 12 августа
ПСЖ – Лорьян – 0:0
Видеообзор матча:
C'est fini au Parc des Princes sur ce score de 0 à 0. #PSGFCL pic.twitter.com/Agvvz45fpm— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2023
C’est terminé au Parc des princes ! Les Merlus obtiennent le point du nul. (0-0) pic.twitter.com/oAjgx1syPq— FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) August 12, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 1-го тура АПЛ
В Лондоне на O2 Арене состоялся интересный вечер бокса