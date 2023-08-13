Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Филиппов и Леднев – в старте. Составы на матч 3-го тура УПЛ Минай – Днепр-1
Украина. Премьер лига
13 августа 2023, 11:59 |
777
1

Филиппов и Леднев – в старте. Составы на матч 3-го тура УПЛ Минай – Днепр-1

Поединок состоится 13 августа в 13:00 по Киеву

13 августа 2023, 11:59 |
777
1
Филиппов и Леднев – в старте. Составы на матч 3-го тура УПЛ Минай – Днепр-1
ФК Днепр-1

13 августа состоится матч 3-го тура УПЛ между клубами «Минай» и «Днепр-1».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Минай». Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

Тренеры определили стартовые составы команд:

Минай: Бандура, Немчанинов, Кравчук, Чуев, Солдат, Рогозинский, Витенчук, Петько, Панасенко, Твердохлеб, Одарюк

Днепр-1: Кинарейкин, Каплиенко, Кравец, Сарапий, Адамюк, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Билл, Леднев, Филиппов

По теме:
Потенциал есть, будут ли голы? Сможет ли Филиппов заменить Довбика
Рух-2 – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Крибасс – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Минай Днепр-1 Минай - Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Энтони Джошуа потушил свет Роберту Хелениусу в 7-м раунде
Бокс | 13 августа 2023, 02:23 0
ВИДЕО. Как Энтони Джошуа потушил свет Роберту Хелениусу в 7-м раунде
ВИДЕО. Как Энтони Джошуа потушил свет Роберту Хелениусу в 7-м раунде

Смотрите яркий нокаут в главном бою в Лондоне на O2 Арене

Пять лет настоящей мечты. Фред трогательно попрощался с Манчестер Юнайтед
Футбол | 13 августа 2023, 09:24 0
Пять лет настоящей мечты. Фред трогательно попрощался с Манчестер Юнайтед
Пять лет настоящей мечты. Фред трогательно попрощался с Манчестер Юнайтед

Бразилец переходит в «Фенербахче»

Камбек не удался. Цуренко уступила американке в квалификации Цинциннати
Теннис | 13.08.2023, 08:42
Камбек не удался. Цуренко уступила американке в квалификации Цинциннати
Камбек не удался. Цуренко уступила американке в квалификации Цинциннати
Сумасшедшая развязка и победа в овертайме. Украина обыграла Болгарию
Баскетбол | 12.08.2023, 19:05
Сумасшедшая развязка и победа в овертайме. Украина обыграла Болгарию
Сумасшедшая развязка и победа в овертайме. Украина обыграла Болгарию
ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова
Футбол | 12.08.2023, 19:41
ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова
ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Минай, порви це лайно
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна первая полуфинальная пара женского ЧМ-2023
Известна первая полуфинальная пара женского ЧМ-2023
11.08.2023, 12:40
Футбол
Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто
Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто
11.08.2023, 10:45
Теннис
Названо условие, при котором Александр Кучер сохранит работу в Днепре-1
Названо условие, при котором Александр Кучер сохранит работу в Днепре-1
11.08.2023, 19:49 21
Футбол
Джошуа мощным ударом нокаутировал финна Хелениуса в 7-м раунде
Джошуа мощным ударом нокаутировал финна Хелениуса в 7-м раунде
13.08.2023, 01:50 12
Бокс
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
12.08.2023, 09:40 23
Футбол
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
12.08.2023, 18:01 13
Теннис
Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть
Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть
11.08.2023, 11:40 58
Футбол
Топ-5 pound-for-pound. Как рейтинг должен выглядеть сейчас?
Топ-5 pound-for-pound. Как рейтинг должен выглядеть сейчас?
11.08.2023, 17:00 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем