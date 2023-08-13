Украина. Премьер лига13 августа 2023, 11:59 |
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Филиппов и Леднев – в старте. Составы на матч 3-го тура УПЛ Минай – Днепр-1
Поединок состоится 13 августа в 13:00 по Киеву
13 августа 2023, 11:59 |
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13 августа состоится матч 3-го тура УПЛ между клубами «Минай» и «Днепр-1».
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Поединок пройдет на стадионе «Минай». Время начала встречи – 13:00 по Киеву.
Тренеры определили стартовые составы команд:
Минай: Бандура, Немчанинов, Кравчук, Чуев, Солдат, Рогозинский, Витенчук, Петько, Панасенко, Твердохлеб, Одарюк
Днепр-1: Кинарейкин, Каплиенко, Кравец, Сарапий, Адамюк, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Билл, Леднев, Филиппов
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