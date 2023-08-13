Англия13 августа 2023, 11:50 | Обновлено 13 августа 2023, 11:59
570
0
Борнмут – Вест Хэм – 1:1. Качественные 90 минут Забарного. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1-го тура АПЛ
13 августа 2023, 11:50 | Обновлено 13 августа 2023, 11:59
570
0
12 августа состоялся матч 1-го тура АПЛ между клубами «Борнмут» и «Вест Хэм». Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел с первых минут и отыграл до финального свистка.
АПЛ. 1-й тур. 12 августа
«Борнмут» – «Вест Хэм» – 1:1
Голы: Соланке (82) – Боуэн (51)
Видеообзор матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 августа 2023, 09:39 0
Майкон, который ныне играет за «Коринтианс», может вскоре перебраться на Апеннины
Футбол | 13 августа 2023, 09:01 1
Мундиаль проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии
Футбол | 13.08.2023, 07:00
Теннис | 13.08.2023, 08:42
Футбол | 12.08.2023, 18:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.08.2023, 01:50 12
11.08.2023, 18:12 9
13.08.2023, 02:23
Теннис
11.08.2023, 21:10 6
11.08.2023, 11:40 58
12.08.2023, 09:40 23
11.08.2023, 16:04 19