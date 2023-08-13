Борнмут – Вест Хэм – 1:1. Качественные 90 минут Забарного. Видео голов

12 августа состоялся матч 1-го тура АПЛ между клубами «Борнмут» и «Вест Хэм». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел с первых минут и отыграл до финального свистка.

АПЛ. 1-й тур. 12 августа

«Борнмут» – «Вест Хэм» – 1:1



Голы: Соланке (82) – Боуэн (51)