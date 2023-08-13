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Англия
13 августа 2023, 11:50 | Обновлено 13 августа 2023, 11:59
570
0

Борнмут – Вест Хэм – 1:1. Качественные 90 минут Забарного. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1-го тура АПЛ

13 августа 2023, 11:50 | Обновлено 13 августа 2023, 11:59
570
0
Борнмут – Вест Хэм – 1:1. Качественные 90 минут Забарного. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

12 августа состоялся матч 1-го тура АПЛ между клубами «Борнмут» и «Вест Хэм». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел с первых минут и отыграл до финального свистка.

АПЛ. 1-й тур. 12 августа

«Борнмут» – «Вест Хэм» – 1:1

Голы: Соланке (82) – Боуэн (51)

Видеообзор матча:

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Илья Забарный видео голов и обзор Борнмут Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Доминик Соланке Джаррод Боуэн
Источник Sport.ua
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